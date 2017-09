Washington - Hvězdný hokejový útočník Alexandr Ovečkin se už smířil s tím, že nebude příští rok reprezentovat Rusko na olympijských hrách. Brzy dvaatřicetiletý kanonýr Washingtonu sice vždy prohlašoval, že do Pchjongčchangu pojede navzdory kolektivní absenci hráčů NHL, nyní však potvrdil, že se vzhledem ke kontraktu s Capitals na ZOH představit nemůže.

"Pokaždé, když jsem na to byl tázán, jsem odpovídal, že nikdo mi nemůže říct, že nesmím hrát, protože má vlast mě o to může požádat. Nyní ale IIHF a NHL říkají, že má vlast nemůže požádat nikoho z NHL, aby na olympijských hrách hrál, takže už se nemáme o čem bavit," uvedl Ovečkin v prohlášení prostřednictvím klubu před krátce před zahájením tréninkového kempu Capitals.

Reagoval tak na fakt, že Mezinárodní hokejová federace (IIHF) ujistila, že hokejisté s kontraktem v NHL nebudou smět v Pchjongčchangu nastoupit. NHL již dříve rozhodla, že poprvé od roku 1994 své hráče na turnaj pod pěti kruhy nevyšle.

Ovečkin hrál za Rusko na třech olympijských hrách a trval na tom, že pojede i do Pchjongčchangu, i když vedení NHL odmítne přerušit soutěž. Měl i podporu majitele klubu Teda Leonsise, jenž uvedl, že ruského kanonýra i další hráče na olympiádu pustí, i když by to znamenalo jejich absenci v zápasech Capitals.

"Naše země nás ale nesmějí požádat o to, abychom na olympiádě hráli. Já, mí spoluhráči a všichni hokejisté, kteří chtěli jet, jsme prohráli. Hráči NHL na olympijských hrách byli přitom pozitivem pro hokej i pro olympiádu. Je k vzteku, že tam nebudeme moci hrát," řekl šestinásobný nejlepší střelec NHL.

Vedení prestižní zámořské soutěže rozhodlo o neúčasti svých hráčů na OH v Pchjongčchangu na začátku letošního dubna. Hokejisté z NHL startovali pod pěti kruhy od her v Naganu v roce 1998, kdy takzvaný "Turnaj století" nečekaně vyhrál český tým. Z následujících čtyř turnajů ovládla tři Kanada a jeden Švédsko.