Zlín/Praha - Satelitní přenos kabaretu zlínského divadla Ovčáček čtveráček vidělo v kinech 17.652 diváků. Divácky úspěšný nekorektní kabaret se trefuje do některých představitelů politické scény a zejména do mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka. Derniéra se uskutečnila 7. února v pražském Divadle Za plotem, satelity ji přenášely do 70 kin v zemi. Hrubé tržby Ovčáčka čtveráčka v kinech dosáhly na tři a tři čtvrtě milionu korun, sdělila dnes ČTK Jana Stránská, zástupkyně distribučního labelu prenosydokin.cz, který byl producentem přenosu.

"Na 13.000 diváků zhlédlo samotný přímý přenos vysílaný z areálu bohnické léčebny v Praze, zbytek pak viděl záznamy promítané v ten samý den bezprostředně po konci přímého přenosu. Divadlo tím více než ztrojnásobilo celkový počet diváků této inscenace, neboť premiéru a reprízy ve Zlíně a zájezdová představení v Brně, Ostravě a Praze vidělo v divadlech diváků 5100," uvedla Stránská.

Podle ní tak vznikl rekord v počtu diváků sledujících přímý satelitní přenos v českých kinech. "Zcela vyprodáno bylo v Brně, Českých Budějovicích, Jihlavě, Olomouci, Opavě, Pardubicích, Plzni, Praze, Říčanech, Semilech, Slaném, Uherském Hradišti, Vsetíně, Valašských Kloboukách a Zlíně," uvedla Stránská. Téměř vyprodáno bylo v mnoha dalších českých a moravských městech. Nejvíce diváků, 3300, dorazilo do pražských kin. "Z toho největší počet do přirozeného centra pražské kavárny, do kina Lucerna na Václavském náměstí, 1800 diváků," uvedla Stránská. Ve Zlíně přišlo do kina 1300 diváků, v Brně 855 diváků, Olomouci 740.

"Že bude mít Ovčáček čtveráček takto grandiózní finále, by nás před necelými čtyřmi měsíci, kdy celý nápad překotně vznikal, ani ve snu nenapadlo," uvedl režisér inscenace Petr Michálek, který je také ředitelem Městského divadla Zlín.

Přímý přenos do kin se začal připravovat na konci loňského roku. "Lhůta, kterou jsme na uskutečnění přenosu Ovčáčka čtveráčka měli, byla doslova šibeniční. Přímé přenosy do kin jsou tak trochu adrenalinovým sportem, ale tohle byl adrenalin na druhou," uvedl zástupce distributora Martin Cikánek. Některá kina přitom neměla zkušenosti se satelitním přenosem či záznamem. "Některá kina si dokonce kvůli přenosu Ovčáčka čtveráčka teprve pořizovala satelitní zařízení či záznamovou techniku," uvedla Stránská. Kvůli tomu, že se nepodařilo naladit satelitní signál, se neuskutečnil přenos ve třech kinech. "Nicméně všechna tato kina ještě do konce minulého týdne uspořádala náhradní projekci Ovčáčka čtveráčka ze záznamu," řekla Stránská.

Zástupci kin si podle ní přenos pochvalovali. "Atmosféra přenosu byla velmi příjemná, diváci se k nám sjeli z celého okolí. Během přenosu se publikum smálo a při závěrečných titulcích vypuknul nadšený potlesk," uvedl zástupce Kina Radnice v Jablonci nad Nisou.