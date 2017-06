Zlín - Nekorektní kabaret zlínského divadla Ovčáček čtveráček bude mít pokračování. Objeví se v něm i nová postava Andreje Babiše. Dění na české politické scéně je pro zlínské divadelníky natolik bohatým a neodolatelným zdrojem inspirace, že začali připravovat pokračování úspěšného nekorektního kabaretu Ovčáček čtveráček, řekla dnes mluvčí divadla Veronika Jurčová. Premiéra bude 31. srpna ve Velkém sále divadla.

"Rozhodla společná chuť vyjádřit se k absurditám kolem nás a snaha vyprovokovat diváky k tomu, aby šli k volbám. Ne volit toho, či onoho, ale aby šli hlavně volit," uvedl ředitel Městského divadla Zlín Petr Michálek, který je opět autorem textu. Kabaret bude tentokrát nazvaný Ovčáček miláček, s podtitulem Tingl tangl.

"Ovčáček miláček bude jiný, protože prostě musí, dvakrát do jedné řeky nevstoupíš, ale pracovat na něm bude podobný tým jako minule," řekl Michálek. Jako mluvčího prezidenta republiky diváci opět uvidí Marka Příkazkého. V nové roli Andreje Babiše se představí Zdeněk Julina. "Diváci se mohou těšit i na další neokoukané postavy, například Bohuslava Sobotku, Lubomíra Zaorálka, Ivanu Zemanovou, Jiřího Kajínka, Michaelu Jílkovou a Michaela Kocába," uvedl ředitel.

Herci budou stejně jako při prvním kabaretu hrát s textem v ruce, vzhledem k vytížení budou mít jen pět zkoušek. Asi 70 procent textu budou tvořit přepisy projevů, rozhovorů a tweetů. "Budeme se ho snažit aktualizovat s přihlédnutím k tomu, co se zrovna bude dít," uvedl ředitel.

První repríza bude 28. září, opět ve Velkém sále divadla. "Vstupenky na ni i na srpnovou premiéru jsou v prodeji ode dneška, na den přesně 49 let od zrušení cenzury v tehdejším Československu," uvedla mluvčí.

Ovčáček čtveráček vznikl spontánně loni na podzim v reakci na dění kolem předávání hradních vyznamenání. Premiéra byla v listopadu. Kabaret se trefuje do některých představitelů politické scény, zejména do mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka. Vzbudil velký zájem diváků. Divadlo jej odehrálo v několika městech, derniéra byla v únoru v Praze, satelitem se přenášela do desítek kin v zemi, kde ji vidělo přes 17.000 lidí. Záznam představení divadlo v květnu zveřejnilo na síti YouTube.