Hodonín - Asi pět desítek otužilců si v Hodoníně užilo velikonoční koupání v řece Moravě. Cílem bylo spojit lidi a obce na moravské a slovenské straně hranice a připomenout 100. výročí založení Československa. ČTK to za pořadatelský Halcyon Klub Hodonín řekla Simona Lukášová.

Šlo o páté velikonoční koupání, loni se akce z organizačních důvodů nekonala. "Voda má krásných 6,6 stupně Celsia, na břehu je 13 stupňů. Fouká sice nepříjemný vítr, pro účastníky je to však určitě příjemné pokoupání," uvedla Lukášová. Připomněla, že předloni bylo v den konání ještě horší počasí, také foukal studený vítr a voda měla jen asi čtyři stupně. I to se však podle ní dá stále nazvat příjemným pokoupáním, protože v Hodoníně pravidelně organizují i silvestrovské koupání, kdy je voda o poznání chladnější. "Účastníci jsou však trénovaní a hned tak je něco nezaskočí," uvedla Lukášová.

Spokojený byl například pětapadesátiletý Miroslav Novák z Hodonína, který se velikonočního koupání účastní pravidelně. "Voda byla skvělá, skoro sedm stupňů, to jde. Na to, že je po zimě, nebyl podle mne ani příliš silný proud, užili jsme si to," řekl ČTK Novák.

Letos se na akci podle Lukášové zaregistrovalo 55 plavců, předloni jich bylo asi 40. Silvestrovského plavání se účastní kolem 30 otužilců. Podle Lukášové přibývá žen, i tak na velikonoční akci mírně převažovali muži. Účastníci byli všech věkových kategorií, zhruba polovina z tuzemska, druhá ze Slovenska. Plavání ze břehu podle odhadu organizátorů přihlíželo asi 500 lidí.

"Obecně lze říct, že otužilců přibývá. V poslední době i díky filmu Bába z ledu," uvedla Lukášová. Ve filmu Bohdana Slámy jsou voda a otužování kulisou pro milostný příběh šedesátníků.

Velikonoční koupání dnes doprovodil i kulturní program. Diváky potěšilo například pěvecké vystoupení spolku Mužáci z Rohatce.