Přerov - Ve studené vodě řeky Bečvy se dnes v Přerově rozloučily s letošním rokem více než dvě desítky otužilců, kteří na tradiční silvestrovskou akci přijeli z různých koutů Moravy. Otužilci do Bečvy skočili v plavkách i různých recesistických kostýmech a v řece poté za přihlížení stovek teple oděných Přerovanů radostně tančili a dováděli. Vyznavači zimního plavání zároveň vzdali hold přemožiteli kanálu La Manche Františku Venclovskému, který v Bečvě často trénoval.

"V letošním roce účast není tak masová," řekl dnes ČTK za organizátory Bohuslav Přidal. Do Přerova dorazila zhruba polovina pozvaných otužilců. Některé plavce totiž od účasti na silvestrovské akci odradila předpověď meteorologů, podle které mělo v Přerově na konci roku napadnout několik desítek centimetrů sněhu.

Otužilce dnes v Přerově nakonec překvapilo nezvykle teplé počasí a zelené trávníky. Zatímco loni na Silvestra mrzlo, tak dnes odpoledne se teplota vzduchu pohybovala kolem šesti stupňů nad nulou a voda v Bečvě měla dva stupně.

Hladinu řeky Bečvy tentokrát nepokrýval led, otužilci a zimní dálkoví plavci si podmínky přesto pochvalovali. "Vody bylo sice jenom po pás, ale byla to paráda. Naprostá spokojenost. Příští rok zase," řekla novinářům Marie Habichová, která se do řeky ponořila v masce zdravotní sestry.

Otužilci letos v Bečvě díky teplému počasí pobyli zhruba 20 minut. Mezi maskami byla například žába, kosmická raketa, krotitel šelem, krteček či spoře oděná víla. "Je úplně jedno, jestli mrzne nebo je takové teplo jako dnes. My sem chodíme celý rok," podotkla Habichová.

Akce otužilců má v Přerově u tamní sokolovny dlouholetou tradici, letos se konala již poosmačtyřicáté. Silvestrovská plavecká show je vzpomínkou na přemožitele kanálu La Manche Františka Venclovského. Na dovádění otužilců přihlížely z břehů stovky lidí. Při odchodu plavců nechyběl uznalý potlesk a někteří lidé otužilcům nabízeli láhev s pálenkou na zahřátí.

Do Přerova přijíždějí pravidelně otužilci z Ostravska, Frýdku-Místku i Brna. Na kostýmech si každoročně dávají pečlivě záležet. Loni se do řeky Bečvy vrhli například v kostýmech Julia Caesara, zlaté rybky, lidojedů či mořské panny. Mezi účastníky byla i veselá úřednice, která s sebou do ledové vody vzala šanon s výsledky kontrol zaměřených na EET, kotle a kouření v restauracích.

Řeka Bečva chystá otužilcům každoročně jiné podmínky. Loni byly mrazivé - teplota se pohybovala zhruba čtyři stupně pod bodem mrazu a voda měla nula stupňů, takže hasiči a potápěči museli z hladiny Bečvy nejprve odstranit ledový příkrov, aby plavci mohli udělat několik temp a uprostřed řeky si tradičně zatančit a zadovádět.