Ilustrační foto - Český útočník Filip Chlapík (vpravo) a obránce Kanady Noah Juulsen bojují ve čtvrtfinálovém utkání světového šampionátu hráčů do dvaceti let v Montrealu. ČTK/AP/Paul Chiasson

Ottawa - Český hokejový útočník Filip Chlapík by se mohl dnes dočkat premiéry v NHL. Vedení Ottawy povolalo dvacetiletého hráče z farmy z Belleville a pražský rodák může naskočit do utkání s Philadelphií. V přípravě na zápas se zařadil do čtvrté formace s Maxem McCormickem a Jackem Rodewaldem, který rovněž dostal pozvánku z farmy.

Ottawa má na marodce útočníky Bobbyho Ryana, Zacka Smithe, Clarkea MacArthura a Colina Whitea. Navíc po odehraných čtyřech duelech v NHL zamířil devatenáctiletý Logan Brown zpět do juniorské OHL.

Ottawa draftovala Chlapíka v roce 2015 ve druhém kole na 48. pozici. V přípravě před touto sezonou sehrál za Senators tři zápasy a vstřelil jednu branku. V Belleville nasbíral v sedmi duelech tři body a všechny za asistence.

Chlapík odešel do zámoří v roce 2014 z juniorky Sparty a uplynulé tři sezony působil v juniorské lize QMJHL v Charlottetown Islanders. V základní části si připsal ve 173 zápasech 220 bodů za 79 branek a 141 asistencí. Ve 27 duelech play off nasbíral 30 bodů za sedm tref a 23 přihrávek.