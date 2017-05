Pittsburgh (USA) - Hokejisté Ottawy zvítězili v úvodním finálovém utkání Východní konference NHL na ledě Pittsburghu 2:1 v prodloužení. Vyrovnaný duel rozhodl v čase 64:59 ze samostatného úniku Bobby Ryan, který si předtím připsal asistenci u první branky Senators.

"Hraje neskutečně," chválil Kyle Turris svého spoluhráče. Ryan byl v roce 2005 dvojkou draftu, hned za hvězdným Sidneym Crosbym, jehož nyní v prvním duelu série zastínil. "Je kreativní, silný na puku, soutěživý. Bojuje a vede si dobře v obraně i útoku. Abychom uspěli, potřebujeme, aby v play off každý hrál o třídu líp. On je toho zářným příkladem. Dnes to vzal na sebe," prohlásil Turris.

Hlavní hvězdou zápasu byl ale vyhlášen Craig Anderson, který kryl 27 střel. Brankáři Ottawy v úvodních šesti minutách pomohla dvakrát tyč a díky jeho zásahům tým přežil i 45 sekund dlouhé oslabení tří proti pěti. V závěru první třetiny kanadský klub udeřil. Po chybě obránce Briana Dumoulina se zmocnil za brankou puku Ryan a přihrávkou našel Jeana-Gabriela Pageaua, který překonal Marca-Andrého Fleuryho střelou nad lapačku.

Alexandre Burrows vstřelil ve 33. minutě druhý gól Ottawy, ale rozhodčí se upískli a předčasně přerušili hru, takže nemohli branku uznat. Následně hosté ještě dvakrát trefili tyč. Těsné vedení nakonec neudrželi, když necelých šest minut před třetí sirénou vyrovnal jemnou tečí Jevgenij Malkin. Ruský útočník zaznamenal 148. bod v play off a v historickém pořadí klubu jich má na třetím místě stejně jako Jaromír Jágr.

"Od třetí třetiny jsme hráli lépe, přečetli jsme jejich hru. Oni čekají na své šanci. A jakmile nějakou dostanou, třeba přečíslení dva na jednoho, tři na dva, umí z toho dát gól. Mají opravdu výborné hráče a my potřebujeme hrát stejně jako v rozhodujícím utkání proti Washingtonu," prohlásil Malkin, který je s 19 body nejproduktivnějším hráčem play off.

V základní hrací době mohl otočit zápas ve prospěch Pittsburghu Phil Kessel, ale jeho střela se odrazila od břevna. V prodloužení rozhodl po krásné akci Ryan, který si na obranné modré čáře obhodil Bryana Rusta, přespurtoval Olliho Määttu a Fleuryho překonal bekhendovou kličkou. Ottawa uspěla pošesté ve svém sedmém prodloužení v letošním play off.

"Naši hráči jsou výborní v tom, že se nestrachují o výsledek a hrají tak, jak jsme si řekli. Ať už je prodloužení, třetí třetina, vedeme anebo prohráváme. Tento přístup si chceme udržet, pomáhá nám," uvedl trenér Guy Boucher. Senators, kteří loni v play off chyběli, jako první vyhráli v sérii s obhájcem Stanleyova poháru úvodní zápas.

"Spousta věcí se mi líbila, ale pořád je to jen první utkání. Nejsme z výhry přehnaně nadšení. Počítám s tím, že příští zápas bude ještě těžší," konstatoval Boucher. "Strávili jsme v jejich pásmu hodně času, ale moc jsme nestříleli. Tohle musíme v dalším utkání zlepšit. Místo přihrávek budeme více střílet," uvedl kouč Pittsburghu Mike Sullivan.

Finále Východní konference play off NHL - 1. zápas: -------- Pittsburgh - Ottawa 1:2 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1) Branky: 55. Malkin - 15. Pageau, 65. Ryan. Střely na branku: 28:35. Diváci: 18.614. Hvězdy zápasu: 1. Anderson, 2. Ryan (oba Ottawa), 3. Malkin (Pittsburgh). Stav série: 0:1. Kanadské bodování play off NHL: 1. Malkin (Pittsburgh) 13 19 (6+13) 2. Draisaitl (Edmonton) 13 16 (6+10) 3. Getzlaf (Anaheim) 12 15 (8+7) 4. Guentzel (Pittsburgh) 13 14 (9+5) 5. Crosby (Pittsburgh) 12 14 (4+10) 6. Bäckström (Washington) 13 13 (6+7) 7. Kessel (Pittsburgh) 13 13 (5+8) 8. E. Karlsson (Ottawa) 13 13 (2+11) 9. Silfverberg (Anaheim) 12 12 (8+4) 10. Oshie (Washington) 13 12 (4+8) 46. Sobotka (St. Louis) 11 6 (2+4) 77. Pastrňák (Boston) 6 4 (2+2)