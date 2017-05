Ottawa - Hokejisté Ottawy porazili v konferenčním finále play off NHL Pittsburgh vysoko 5:1 a ujali se vedení v sérii 2:1 na zápasy. O svém triumfu rozhodli Senators už v první třetině, kterou vyhráli 4:0.

"S vědomím, že hrajeme doma proti obhájcům Stanley Cupu, bylo cítit v kabině obrovské množství energie. Před začátkem utkání z nás tryskaly emoce," prohlásil útočník Mike Hoffman, který načal kanonádu pouhých 48 sekund po zahájení hry.

Hoffman zpoza branky pohotově plácl do puku, jenž se odrazil od zadního mantinelu, a s pomocí betonů brankáře Marca-Andreho Fleuryho jej usměrnil do sítě.

V polovině úvodního dějství pak domácí navýšili skóre třemi góly v rozmezí 138 sekund, což je nový klubový rekord v play off. Postupně se trefili obránce Marc Methot a centři Derick Brassard a Zack Smith, který svým premiérovým zásahem ve vyřazovacích bojích vyhnal na střídačku Fleuryho. Poprvé od 6. dubna se tak v brance Penguins objevil Matt Murray, jenž loni Pittsburgh dovedl až k zisku Stanley Cupu.

Na obrat však bylo pozdě, zvlášť, když ve 39. minutě zvýšil na 5:0 Kyle Turris. Brankáře Craiga Andersona, jenž si připsal 25 zákroků, připravil o čisté konto ve 47. minutě povedenou tečí v přesilové hře Sidney Crosby. "Nemůžete očekávat, že vyhrajete, když máte takhle katastrofální vstup do utkání," konstatoval kapitán Pittsburghu.

Svědomí tentokrát neměl čisté gólman Fleury, jenž byl doposud velkou oporou Tučňáků. Vedle prvního gólu zaváhal i u druhého, když si po nepřehledné situaci v brankovišti kopl puk do branky levou nohou. Při čtvrtém ho zase nachytal Smith, který naznačil střelu a pak obkroužil branku a zasunul kotouč u druhé tyčky, k níž už se Fleury nestihl přesunout.

"Když inkasujete hned v první minutě, týmu, který ženou vlastní fanoušci, to dodá ještě spoustu další energie. Nebylo to tak, že bychom je pustili do nějakých vyložených šancí. Ale prostě jim tam dnes spadlo úplně všechno," řekl trenér poražených Mike Sullivan. "Musíme být příště lépe připraveni hned od začátku. Když dostanete tolik gólů v první třetině, už se to opravdu těžko otáčí."

Čtvrté utkání se hraje v pátek znovu v Ottawě. A podle Fleuryho dokáže on i jeho spoluhráči na středeční výprask zapomenout. "Od začátku play off jsme dobří v tom, že máme krátkou paměť. Je jedno, jestli prohrajeme 1:2 nebo 1:5, pořád na to koukáme stejně, tedy jako na jednu porážku. Hodíme dnešek za hlavu a připravíme se na další zápas," řekl dvaatřicetiletý gólman.

Finále Východní konference play off NHL - 3. zápas:

Ottawa - Pittsburgh 5:1 (4:0, 1:0, 0:1)

Branky: 1. Hoffman, 11. Methot, 13. Brassard, 13. Z. Smith, 39. Turris - 47. Crosby. Střely na branku: 29:26. Diváci: 18.615. Hvězdy zápasu: 1. Anderson, 2. Ryan, 3. Phaneuf (všichni Ottawa). Stav série: 2:1.

Kanadské bodování play off NHL:

1. Malkin (Pittsburgh) 15 20 (6+14) 2. Getzlaf (Anaheim) 14 18 (8+10) 3. Draisaitl (Edmonton) 13 16 (6+10) 4. Kessel (Pittsburgh) 15 15 (6+9) 5. Crosby (Pittsburgh) 14 15 (5+10) 6. Guentzel (Pittsburgh) 15 14 (9+5) 7. E. Karlsson (Ottawa) 15 14 (2+12) 8. Silfverberg (Anaheim) 14 13 (9+4) 9. Bäckström (Washington) 13 13 (6+7) 10. Ryan (Ottawa) 15 13 (5+8) 51. Sobotka (St. Louis) 11 6 (2+4) 79. Pastrňák (Boston) 6 4 (2+2)