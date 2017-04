Hokejisté Bostonu Bruins brankář Tuukka Rask (nahoře) a Zdeno Chára (33) sledují puk míří do branky z hokejky Clarke MacArthura (není na snímku) z Ottawy Senators v prodloužení utkání play off NHL Boston - Ottawa.

New York - Hokejisté Ottawy rozhodli při vyloučení Davida Pastrňáka o výhře v Bostonu 3:2 v prodloužení a postoupili do druhého kola play off NHL, kde se střetnou s New York Rangers. Washington zvítězil v Torontu 2:1 v prodloužení a v další fázi bojů o Stanleyův pohár narazí na Pittsburgh. Senators i Capitals uspěli v sériích shodně 4:2 na zápasy a jsou posledními čtvrtfinalisty.

Boston odvrátil v předchozím utkání první mečbol, ale ztratil v něm Davida Krejčího, který po střetu s Chrisem Widemanem utrpěl zranění kolena a do šestého duelu nenastoupil. Vedle českého útočníka postrádali domácí ze zdravotních důvodů i tři obránce základní sestavy. "Na to se nemůžeme vymlouvat. Je to hokej, zranění jsou jeho součástí. Bohužel nám pár hráčů scházelo, ale jsem pyšný, jak jsme bojovali a že jsme se nevzdávali," uvedl kapitán Bostonu Zdeno Chára.

Oslabený Boston se i tak ujal v závěru první třetiny vedení po gólu Drewa Stafforda, ale hosté v rozmezí 24. až 29. minuty skóre otočili. Nejdříve vyrovnal tečí Bobby Ryan a pak se trefil z mezikruží Kyle Turris. Třetí třetina se nesla ve znamení vysoké aktivity Bruins a Patrice Bergeron dorážkou upravil na 2:2. Sérii, v níž všechna utkání skončila o gól a čtyřikrát se prodlužovalo, rozhodl v čase 66:30 Clarke MacArthur. Útočník Ottawy tím po 36 sekundách potrestal faul Pastrňáka.

"Hra v oslabení byla v průběhu celé sezony naší silnou zbraní. Dnes jsme v ní ale dvakrát inkasovali, zatímco my jsme využili jen jednu přesilovou hru. Takže zápas jsme ztratili v souboji speciální formací a přesně jejich výkony často rozhodují. Bolí to," řekl útočník Bostonu David Backes.

"Každý zápas mohl skončit jakkoliv. Myslím si, že jsme hráli dost dobře a měli šanci postoupit, ale jim se povedlo dotáhnout o pár akcí více než nám," doplnil dočasný kouč Bruce Cassidy, který tým převzal během sezony a chtěl by pokračovat. Pod jeho vedením se Boston zvedl a poprvé od roku 2014 hrál zase play off.

Nečekaným hrdinou šestého duelu se stal MacArthur, který se poslední rok a půl zotavoval z otřesu mozku. Až v závěru základní části nastoupil ke čtyřem utkáním, v nichž nebodoval. "Když se vrátíte po tak dlouhé době, říkáte si během hry, že tohle bych měl být schopen zahrát. Toho se držím, jsem trpělivý a vím, že to pomalu zase přijde. A dnes jsem stal ve správné chvíli na správném místě," dodal MacArthur.

Na první gól se čekalo v Torontu až do 48. minuty a vstřelil ho po šťastném odrazu nováček Auston Matthews, k němuž se dostal puk před branku. Morgan Rielly předtím nahazoval ze středního do útočného pásma, ale dráha kotouče nečekaně změnila směr od nerovnosti mantinelu. Dlouho se domácí z vedení neradovali, protože Marcus Johansson zblízka propasíroval puk za záda gólmana Frederika Andersena. Stejný hráč poté vystřelil Washingtonu v čase 66:31 postup.

"Cítím prázdno. Hodně jsme se zlepšili a máme být na co pyšní, ale teď je to těžké," uvedl Andersen, který dlouho odolával a kryl 34 střel. Toronto v základní části získalo o 23 bodů méně, ale v sérii bylo Washingtonu vyrovnaným soupeřem a hned pět ze šesti utkání dospělo do prodloužení. "Nebylo to lehké. Myslím si, že pro nás je jen dobře, že to nešlo úplně hladce a museli jsme si to vydřít," reagoval Johansson.

Lídr Washingtonu Alexandr Ovečkin také vyzdvihl, že po inkasovaném gólu nepanikařili. "Zůstali jsme koncentrovaní, drželi se plánu. Měli jsme v zápase dost dobrých šancí, než jsme se konečně prosadili. Andersen chytal fakt neuvěřitelně a celý tým si zaslouží uznání. Bojovali a i když jsou mladí, tak jsou silní. Mají před sebou vslibnou budoucnost," dodal.

V průběhu série se snášela kritika na brankáře Washingtonu Bradena Holtbyho, který inkasoval 14 gólů v úvodních čtyřech zápasech. V posledních dvou ale pustil shodně jen po jedné brance a v neděli kryl 37 střel. "V naší kabině o něm nikdo nepochyboval. Už dlouhou dobu dokazuje, že je výborný. Dnes předvedl několik klíčových zákroků a potvrdil, proč je v posledních letech kandidátem na Vezinovu trofej," zastal se svého svěřence kouč Barry Trotz.

V Západní konferenci už jsou také známy semifinálové dvojice: Nashville se utká se St. Louis a Edmonton s Anaheimem.

Výsledky 1. kola play off NHL:

Východní konference - 6. zápasy:

Boston - Ottawa 2:3 v prodl. (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1)

Branky: 19. Stafford, 42. Bergeron - 24. Ryan, 29. Turris, 67. MacArthur. Střely na branku: 30:29. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. MacArthur (Ottawa), 2. Marchand (Boston), 3. Anderson (Ottawa). Konečný stav série: 2:4.

Toronto - Washington 1:2 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 48. Matthews - 53. a 67. Johansson. Střely na branku: 38:36. Diváci: 19.740. Konečný stav série: 2:4.