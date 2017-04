Hokejisté Bostonu Bruins brankář Tuukka Rask (nahoře) a Zdeno Chára (33) sledují puk míří do branky z hokejky Clarke MacArthura (není na snímku) z Ottawy Senators v prodloužení utkání play off NHL Boston - Ottawa.

New York - Hokejisté Ottawy rozhodli při vyloučení Davida Pastrňáka o výhře v Bostonu 3:2 v prodloužení a postoupili do druhého kola play off NHL,kde se střetnou s New Yorkem Rangers. Washington zvítězil v Torontu 2:1 v prodloužení a v další fázi bojů o Stanleyův pohár se střetne s Pittsburghem. Senators i Capitals uspěli v sériích shodně 4:2 na zápasy.

Boston odvrátil v předchozím utkání první mečbol soupeře, ale ztratil v něm Davida Krejčího, který po střetu s Chrisem Widemanem utrpěl zranění kolene a do šestého duelu nenastoupil. Vedle českého útočníka postrádali domácí ze zdravotních důvodů ještě také tři obránce základní sestavy.

Oslabený Boston se i tak ujal v závěru první třetiny vedení gólem Drew Stafforda, ale hosté v rozmezí 24. až 29. minuty otočili skóre. Nejdříve vyrovnal tečí Bobby Ryan a po něm se trefil z mezikruží Kyle Turris. Třetí třetina se nesla ve znamení vysoké aktivity Bruins a Patrice Bergeron dorážkou upravil na 2:2. Sérii, v níž všechna utkání skončila o gól a čtyřikrát se prodlužovalo, rozhodl v čase 66:30 MacArthur. Útočník Ottawy tím po 36 sekundách potrestal faul Pastrňáka.

Na první gól se čekalo v Torontu až do 48. minuty a vstřelil ho po šťastném odrazu nováček Auston Matthews, ke kterému se dostal puk před branku. Morgan Rielly předtím nahazoval puk ze středního do útočného pásma, ale dráha kotouče nečekaně změnila směr od nějaké nerovnosti mantinelu. Dlouho se domácí z vedení neradovali, protože zanedlouho vyrovnal Marcus Johansson, když zblízka propasíroval puk za záda gólmana Frederika Andersena. Stejný hráč poté vystřelil Washingtonu v čase 66:31 postup.

Výsledky 1. kola play off NHL:

Východní konference - 6. zápasy:

Boston - Ottawa 2:3 v prodl. (konečný stav série 2:4), Toronto - Washington 1:2 v prodl. (konečný stav série 2:4)