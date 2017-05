Paříž - Čeští hokejisté předvedli na mistrovství světa v Paříži málo vídaný obrat. Přestože ve 14. minutě prohrávali s Finskem 0:3, vyhráli nakonec 4:3 po samostatných nájezdech. Vylepšili tak ještě výkon z posledního souboje se Seveřany před necelými dvěma týdny, kdy v Českých Budějovicích porazili úřadující světové vicemistry 3:2, přestože v osmé minutě byl stav 0:2. Trenér Josef Jandač po zápase ocenil své svěřence, že dokázali zmobilizovat síly a bojovali až do samotného závěru. Češi totiž všechny tři góly ze hry dali v rozmezí 10 minut a 32 vteřin závěrečné třetiny.

"Začátek nebyl příjemný pro nikoho. Byli jsme opaření, nevím, jestli to bylo špatnou koncentrací. Dělali jsme chyby, druhý a třetí góly byly podobné, bylo to po střelách ze střední vzdálenosti. Špatně jsme rozebírali hráče na modré. Cením si ale toho, že po takovém začátku a po takovém vývoji se mužstvo zmobilizovalo, zabojovalo a dokázalo zápas vyrovnat a na penalty vyhrát," řekl Jandač po utkání.

Finové v neděli utrpěli nečekaný výprask 1:5 s Francií a i kvůli tomu je možná na úvod český tým podcenil. Na druhou stranu ale Seveřané začali opravdu dobře.

"Vždycky je to souběh obou věcí najednou. Mohli být připravení, jak chtěli. Ale my jsme jim dovolili dost. Jsem přesvědčený o tom, že po minulém zápase byli daleko víc koncentrovanější, nabuzení do hry. Ale vyšel jim dobře začátek a nám ne, což byla voda na jejich mlýn," uvedl Jandač, jenž poukázal na fakt, že následně se mohli Finové soustředit na obranu. "Naštěstí pro nás jsme se za stavu 0:3 nepoložili a udělali jsme až neuvěřitelný obrat," těšilo ho.

Český tým se navíc musel vyrovnat s absencí kapitána Voráčka, jenž po první třetině odstoupil ze hry. Jandač se svými asistenty poté často měnili sestavu a hledali ideální složení formací. "Mixovali jsme s tím, zkoušeli jsme s tím něco udělat a nakonec to vyšlo. Někdy máte šťastnou ruku," usmíval se Jandač.

Klíčové momenty přišly v rozmezí 23 sekund mezi 57.a 58. minutou, kdy se trenéři již chystali na power play. Nejprve snížil Radko Gudas a následně vyrovnal Jan Kovář. "Prohrávali jsme s Finy v Budějovicích, otočili jsme to. Teď taky. Jsme za to rádi, byla to asi dobrá show pro diváky. Mám ale vztyčený prst, že jsme ten zápas špatně rozehráli," uvedl Jandač. "Nakonec se nám to podařilo otočit jako Anaheimu," poukázal na podobný víkendový obrat zámořského klubu v play off NHL proti Edmontonu. Anaheim prohrával ještě na začátku 57. minuty 0:3, ale nakonec vyhrál 4:3 v prodloužení.

Jandačovi se vyplatilo i rozhodnutí nestřídat v první třetině brankáře Petra Mrázka, jenž třikrát inkasoval a nepřipsal si mezi tím žádný těžký zákrok. "O jeho střídání jsem neuvažoval, nebyly to jeho chyby. A trpělivost se nám vyplatila, protože nás v závěru podržel. Byly to chyby hráčů ve hře," řekl Jandač.

V nájezdech prokázal své kvality Robin Hanzl, jenž v rozstřelu zářil v přípravě proti Německu i proti Rusku. "On je takový. Na něm ani nevidíte emoce. Je pořád stejný. Dá gól a ani se neusměje. Nájezdy dává i v lize, je na ně šikovný. Loni nám tuhle roli plnil Lukáš Kašpar. Bylo by ale dobré, aby se další kluci přidali," dodal Jandač.