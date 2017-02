Praha - Otcové zřejmě získají nárok na týdenní placenou dovolenou po narození dítěte. Dobrovolní záchranáři budou pobírat vyšší nemocenskou. V novele o nemocenském pojištění, jež předpokládá i rozšíření nároku na sirotčí důchod, to dnes schválila Sněmovna. Opoziční ODS a TOP 09 neuspěly s návrhem na vyškrtnutí otcovské dovolené. Pravice na rozdíl od vlády tvrdí, že rodinné vazby ani rovnost mužů a žen nezlepší.

Muži by mohli podle novely, kterou teď dostanou k posouzení senátoři, nastoupit na týdenní volno do šesti týdnů po narození potomka. Pokud odváděli nemocenské pojištění, dostávali by z něj 70 procent vyměřovacího základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské. Otcovská by měla podle vlády posílit vztah mezi rodiči a potomkem a motivovat muže, aby se do péče víc zapojili.

Nárok na otcovskou by měli podle novely muži, kteří jsou v matrice uvedeni jako otcové nebo které jako náhradní rodiče určil soud. Volno by měli dostat i tehdy, pokud je žena s potomkem v nemocnici.

V Česku se ročně rodí kolem 100.000 dětí. Otcovská by ročně vyšla na 630 až 800 milionů korun. Stát by přišel o 72 až 93 milionů na daních.

Vládní novela původně předpokládala výplatu stoprocentní nemocenské pro dobrovolné hasiče, pokud onemocní kvůli nasazení. Dostávali by tedy při nemoci nebo úrazu při zásahu a také v karanténě z nemocenské celý svůj vyměřovací základ, tedy jako profesionální hasiči. Dolní komora výhodu vztáhla pozměňovacím návrhem Jany Pastuchové (ANO) na všechny dobrovolné záchranáře.

Na sirotčí důchod dosáhne podle předlohy víc dětí. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že se tak "zmírní tlak" na poskytování dávek, a to zhruba u 4300 sirotků. Penzi by měli mít šanci získat, pokud jejich zemřelému rodiči nebylo ani 28 let a platil v posledních deseti letech aspoň rok sociální odvody, či pokud jejich rodiči bylo nad 38 let a platil v posledních 20 letech odvody aspoň dva roky. Podle odhadů by náklady mohly dosáhnout 300 milionů korun ročně.