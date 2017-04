Ostrava - Vědecký tým z Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) dokáže vyrobit nejpevnější slitinu titanu na světě, která je biokompatibilní, tedy snášenlivá pro lidský organismus. Materiál tak bude možné využít například pro výrobu implantátů, řekl novinářům člen vědeckého týmu Radim Kocich z Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství.

Na vývoji biokompatibilních materiálů tým pracuje zhruba tři roky ve spolupráci se zástupcem univerzity Colorado School of Mines USA Terrym C. Lowem. Společný objev bude patentován v USA. Už v krátké době by se materiál mohl využívat například k upevnění zubních korunek do čelistních kostí. Zájem o něj projevila americká společnost.

"Implantát z dosud používaných slitin měl minimálně čtyři milimetry. Při užití našeho postupu je možné vyrábět implantát o výrazně nižším průměru při zachování nebo dokonce ještě vylepšení mechanických vlastností," řekl Kocich. Do budoucna by materiál mohl být využíván k výrobě dalších implantátů.

Kromě titanu tvoří slitinu ještě zirkonium. "Tato slitina má nejen extrémně vysoké pevnostní vlastnosti, ale zároveň je nezávadná pro organismus," uvedl Kocich.

Na začátku výzkumu vlastně stála náhoda, řekla vědecko-výzkumná pracovnice Lenka Kunčická. "S profesorem Lowem jsem se seznámila v roce 2014 na konferenci ve Francii. Měla jsem tam příspěvek ohledně technologie, která se věnovala zlepšování mechanických vlastností čili pevnosti různých slitin," vzpomínala na začátek spolupráce Kunčická. Slovo dalo slovo a ukázalo se, že Lowe se věnuje právě slitinám použitelným v lidském těle, nakonec se dohodli na vzájemné spolupráci.

Výsledky týmu zaujaly i redakci vědeckého časopisu Progress in Materials Science, která vědce oslovila, aby o tématu připravili odborný článek. Časopis vychází 135 let, patří v této oblasti k nejprestižnějším světovým titulům a je to teprve pošesté, kdy v něm publikují zástupci z Česka, a poprvé vědci z VŠB-TUO.

"V oblasti materiálových věd se časopis řadí mezi špičku. Když v tom časopise chcete publikovat, není to takové jednoduché, musíte být nakladatelstvím vyzváni, což se našim dvěma kolegům podařilo, a jsme na to patřičně hrdí," uvedla proděkanka Adéla Macháčková. V online verzi je časopis již k dispozici, v tištěné verzi bude padesátistránkový text publikovat jeho červencové číslo.