Ostrava - Sloní sameček narozený v sobotu v ostravské zoologické zahradě dostal hindské jméno Chandru, tedy Měsíc. Jméno, kterému mu vybrali ošetřovatelé, je i odkazem na jeho otce Calvina, kterého zoo musela předloni utratit, řekl dnes novinářům Ondřej Matěj ze Zoo Ostrava. Calvin se totiž původně jmenoval Chandra.

"Dlouhodobě jsme se o tom bavili, nějak jsme předpokládali, že to bude sameček. Odkaz je na jeho otce, samce Calvina, jehož první jméno, když se narodil v Calgary, bylo Chandra," uvedl Matěj. "Calvin bohužel musel být utracen kvůli neléčitelným problémům s předními končetinami, tak je to vlastně takový odkaz na něj. Je to jeho poslední potomek," doplnil.

Video: Ostravský sloní sameček má jméno Chandru - Měsíc 12.07.2017, 13:26, autor: ČTK, zdroj: ČTK

Mládě přišlo na svět po zhruba osmihodinovém porodu v sobotu okolo 11:00. Samice byla březí 662 dnů a porod byl bez komplikací, mládě se záhy postavilo na nohy. Slůněti i matce Vishesh se stále daří dobře a ošetřovatelé nezaznamenali žádné problémy.

Pavilon ale i nadále zůstává uzavřený pro veřejnost. "V tuto chvíli je v pavilonu slonů absolutní klidový režim, aby matka měla dostatek času, trpělivosti a energie, věnovat se mláděti a jeho kojení. Stav je stabilizovaný, nic zvláštního se neděje," řekla zooložka Jana Pluháčková.

Podle ní vše zatím funguje velmi dobře, občas se ale stane, že je samice nervózní. "Provoz si žádá, aby bylo naváženo krmení, a při tom jsme zaznamenali nějaké náznaky nervozity ze strany samice. V tom případě se ji ošetřovatelé snaží dokrmit, aby byla spokojená," dodala Pluháčková.

Vishesh porodila již své třetí mládě, ale v minulosti se vždy vyskytly problémy. U prvorozeného slůněte v roce 2011 byla samice agresivní a o mládě nechtěla pečovat. O samičku narozenou o tři roky později se sice už starala, ale mládě nedokázalo sát mateřské mléko a uhynulo v necelých dvou letech. Pavilon je sice stále zavřen, ale zoo již umožňuje Vishesh i mláděti přístup do venkovního výběhu. Sloni však tuto možnost zatím příliš nevyužívají.