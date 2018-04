Ostrava - Daviscupové premiéry a Ostrava jdou v případě tenisty Adama Pavláska dohromady. Před třemi lety se ve vítkovické hale představil v soutěži poprvé a uspěl ve čtyřhře, dnes v porubské aréně zvládl první dvouhru.

"Ostrava mi roste k srdci. Dvě premiéry a obě vítězné, ač jsem vždycky prohrál první set," našel Pavlásek shody na zápasech. V roce 2015 s Jiřím Veselým zdolali Australany Sama Grothe a Lleytona Hewitta 3:2 na sety, nyní si poradil s Dudim Selou a získal pro české tenisty druhý bod proti Izraelcům v duelu druhé divize.

"Myšlenky a pocity jsou teď krásné. Jsem strašně rád, že jsem to zvládnul a přinesl bod do šatny. Věřím, že nás posune do baráže," řekl Pavlásek.

Zápas s 98. tenistou světa Selou sice začal ziskem soupeřova podání, ale pak přišel o čtyři gamy v řadě. "Byly hluché, nemastné a neslané. Hrál jsem kratší balony, přehrával mě a já nevěděl, co mám hrát," komentoval Pavlásek ztrátu sady.

Na lavičce diskutoval s kapitánem Jaroslavem Navrátilem. "Hraj agresivněji. Odvážněji," slyšel Pavlásek. "Věděl jsem, že do toho musím jít rychleji, a když přijde kratší míč, tak hrát buď, anebo. A tahle taktika byla správná a vyšla."

Třiadvacetiletý Pavlásek duel otočil a vyhrál 3:6, 6:3, 6:1. Byl rád, že nezklamal kapitána, který mu dal přednost před Lukášem Rosolem. "Jsem nesmírně vděčný. Miluju hrát před českým publikem a speciálně v Ostravě, kde jsem skoro doma. Tyhle fanoušky nám můžou všichni závidět," poděkoval Pavlásek obecenstvu.

V kariéře už byl ve světové stovce, ale aktuálně je až na 208. místě žebříčku. V reprezentaci ale jeho výkon roste. "Určitě je pravda, kdybych hrál turnaje jako Davis Cup, asi bych nebyl tam, kde jsem teď. Byl bych rád, kdyby mě zrovna tohle nakoplo. Musím na sobě makat a věřit, že tuhle formu udržím," řekl tenista.

Výhrou nad Selou si připsal na konto vítězství nad hráčem světové stovky. "Každá taková je dobrá. Stovka je stovka, je cíl každého tenisty tam být. Dudi má nesmírné zkušenosti a tahle výhra je posilující, zvlášť v Davisově poháru."