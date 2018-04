Ostravská galerie Plato otevřela 11. dubna 2018 sídlo o rozloze téměř půl hektaru v budově bývalého hobbymarketu. Během uplynulých pěti let je Plato již potřetí na úplném začátku. Do současného sídla se přestěhovalo z někdejší prodejny textilu, kde působilo zhruba rok. Předtím sídlila galerie v Multifunkční aule Gong v industriální Dolní oblasti Vítkovic.

Ostravská galerie Plato otevřela 11. dubna 2018 sídlo o rozloze téměř půl hektaru v budově bývalého hobbymarketu. Během uplynulých pěti let je Plato již potřetí na úplném začátku. Do současného sídla se přestěhovalo z někdejší prodejny textilu, kde působilo zhruba rok. Předtím sídlila galerie v Multifunkční aule Gong v industriální Dolní oblasti Vítkovic. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Ostravská galerie Plato dnes otevřela sídlo v budově bývalého hobbymarketu Bauhaus. Během zahajovacího týdne připraví 15 akcí a představí 50 umělců z Česka i zahraničí. Chystají se výstavy, performance, projekce, diskuse, ale také koncerty, divadlo, workshopy s umělci pro děti, rodiny i dospělé a edukační programy pro školy. ČTK to řekla mluvčí galerie Hana Halfarová.

Během uplynulých pěti let je Plato již potřetí na úplném začátku. Do bývalého hobbymarketu o rozloze téměř půl hektaru se letos na jaře přestěhovalo z někdejší prodejny textilu, kde působilo zhruba rok. Předtím sídlila galerie v Multifunkční aule Gong v industriální Dolní oblasti Vítkovic. I současná lokace je ale provizorní. Konečným sídlem se stanou za několik let zrekonstruovaná památkově chráněná městská jatka z konce 19. století.

"Prázdný prostor bývalého Bauhausu chceme nabídnout umělcům, kurátorům a návštěvníkům, aby spolu s námi vybudovali a proměnili instituci pro současné umění. Je to jedinečná příležitost vnímat tento proces téměř v přímém přenosu a podílet se na něm. Opět jsme na začátku a vše, co budou mít návštěvníci nyní k dispozici, je pouhý náčrtek k náčrtku," řekl Marek Pokorný, ředitel galerie, která se zaměřuje především na prezentaci současného umění.

Dnes například představitelé galerie zahájili několik výstav z celoročního cyklu Dočasné struktury. Návštěvníkům představí knihovnu, bistro a prodejnu. Jde o funkční umělecká díla šesti tvůrců. Jejich umělecké projekty doplní pod názvem Konceptdekor prezentace děl laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého ze sbírky Magnus Art, která bude v otevřeném prostoru k vidění do 3. září.

Například v galerijní knihovně a čítárně bude k zapůjčení na 10.000 svazků. Ojedinělé série publikací českých i zahraničních nakladatelství bude možné zakoupit v nové prodejně. V originálním bistru, kavárně a baru si hosté vychutnají kávu i jídlo z lokálních surovin.

V zahajovacím týdnu se uskuteční čtyři diskuse. Návštěvníci se setkají mimo jiné s uměleckým ředitelem světové přehlídky současného umění documenta 14 Adamem Szymczykem, kterého deník The New York Times nazval kurátorskou superstar. Přijede ale i ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková na diskusi o lidských právech.

Budoucí sídlo galerie městská jatka s někdejším hobbymarketem sousedí. Budovu jatek město opraví podle návrhu renomovaného polského architekta Roberta Konieczného a jeho katovického studia KWK Promes.