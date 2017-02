Ostrava - Ostravská firma VIKIPID, která se zaměřuje na vývoj a poskytování služeb pro internetový trh, vyvinula bankovní garanční systém, díky němuž by se internetové obchody nemusely zapojit do elektronické evidence tržeb (EET). Tato povinnost pro ně jinak začne platit od března. Firma už získala od České národní banky (ČNB) povolení k činnosti platební instituce, kterou vlastní jen 20 českých společností a která jí umožňuje, aby poskytovala služby v celé Evropské unii. ČTK to za společnost VIKIPID sdělila Jana Dronská.

Zavedení EET se v případě e-shopů týká plateb prostřednictvím bankovní karty. Hrozilo, že podstatná část e-shopů tuto možnost zruší. Nebyly totiž schopné splnit podmínku zaevidování tržby v okamžiku, kdy zákazník klikne na tlačítko zaplatit. To totiž ještě automaticky neznamená, že platba skutečně dojde. Generální finanční ředitelství ale minulý týden vydalo stanovisko, podle nějž mohou e-shopy evidovat přijaté tržby až v okamžiku, kdy se o platbě dozvědí. Systém vyvinutý společností VIKIPID přichází s variantou, při které se internetové obchody bez EET obejdou úplně.

Systém spočívá v tom, že zákazník, který převezme zásilku od dopravce, za zboží neplatí přímo e-shopu, ale na garanční účet VIKIPID. Na účet internetového obchodu pak peníze převádí platební brána. "To podle zákona o evidenci tržeb nepodléhá elektronické evidenci tržeb, protože v tomto případě poplatník přijímá platby pouze z účtu na účet, tedy bezhotovostním způsobem," uvedla Dronská.

Předseda představenstva společnosti VIKIPID David Chuděj uvedl, že primárním cílem systému bylo přinést do internetového obchodování zvýšení bezpečnosti a zefektivnit jej. Online propojení systému se systémy dopravců a bankovních institucí tak podle něj umožňuje online přehled o pohybu zásilek i kontrolu nad probíhajícími finančními transakcemi. Firma systém vyvíjela a testovala čtyři roky. Jak se nyní ukázalo, pro e-shopy přináší další výhodu.

Analytici i právníci podle Chuděje potvrdili, že tento způsob fungování garančního systému EET nepodléhá. "Implementace naší garanční platební brány VIKIPID není náročná a tvůrci e-shopů ji zvládnou během jednoho až dvou dnů," uvedl Chuděj.