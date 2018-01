Ostrava - Další zimní posilou fotbalistů Ostravy se stal zkušený levý obránce Jiří Fleišman, který přestoupil z Mladé Boleslavi. Třiatřicetiletý bek podepsal smlouvu na rok a půl s opcí. Mladoboleslavský klub ho chtěl udržet, ale nemohl konkurovat finanční nabíce Baníku.

"Jednání nebyla úplně jednoduchá. Vzhledem k tomu, že hráč měl stále platnou smlouvu v Mladé Boleslavi, dohadovali jsme se o výši odstupného, ale nakonec se nám povedlo najít konsenzus. Získáváme velmi kvalitního a vyzkoušeného ligového fotbalistu, který by nám měl hodně pomoci," řekl sportovní ředitel Baníku Dušan Vrťo.

Bývalý hráč Mostu, Blšan a Sokolova Fleišman strávil většinu ligové kariéry v Liberci, s kterým získal mistrovský titul. V roce 2015 zamířil do Mladé Boleslavi, kde také nastupoval pravidelně. Na podzim odehrál 14 zápasů. Celkem má v lize odehráno 191 utkání a vstřelil osm branek. V červnu 2014 si zahrál za českou reprezentaci přátelský zápas proti Rakousku.

"Je tu veliká kvalita. Majitel klubu dělá všechno pro to, aby ligu zachránil. I my noví hráči si uvědomujeme, že do nás klub vložil nějakou důvěru a vynasnažím se, abych ji splatil výkony na hřišti. Navíc se těším, že si zahraju před výbornými fanoušky, kteří umí udělat výbornou atmosféru," uvedl Fleišman.

V Mladé Boleslavi měli zájem, aby Fleišman v klubu zůstal, ale nedohodli se s ním na prodloužení smlouvy. "Dostal nabídku z Baníku, které jsme nemohli konkurovat. Protože naše snaha o dohodu byla marná, ukončili jsme ve vzájemné shodě jeho působení v mladoboleslavském klubu s platností k osmnáctému lednu," řekl sportovní manažer Boleslavi Jaroslav Bílek.

Baník, který je po podzimu na sestupovém patnáctém místě, už v zimě angažoval Dameho Diopa, Martina Filla, Milana Jiráska a francouzského stopera Christopheho Psychého. Na zkoušku přišli brankáři Viktor Budinský s Michalem Bártou.