Mladá Boleslav - Fotbalisté Ostravy uhráli ve 27. kole první ligy bezbrankovou remízu na hřišti Mladé Boleslavi a poprvé od 15. kola se dostali mimo sestupové pásmo. Baník má 26 bodů a díky lepšímu skóre je v tabulce před Karvinou. Třináctá Boleslav zůstává v ohrožení, k dobru má pouze dva body.

Ostrava, která bodovala v šestém z posledních sedmi zápasů, byla blíže gólu, ale Milan Baroš neproměnil penaltu. Středočeši protáhli čekání na domácí vítězství na sedm zápasů a na gól čekají 274 minut.

Boleslav je doma nejhorším týmem ligy a proti Ostravě to chtěla vylepšit. Pomoci k tomu měl i navrátilec po zranění Rada. Byl to ale Baník, kdo měl míč častěji na kopačkách.

První vážnější šanci měli však domácí, když po Konatého přihrávce napříč vápnem byl sám před brankářem Mareš, ale nastřelil jen Laštůvku. Baník hrozil hlavně ze standardních situací. Po jednom z rohu ve 39. minutě odpískal sudí Příhoda pro Baník pokutový kop po zákroku Rady na Hlinku. Míč si vzal Baroš, ale jeho nepříliš prudký pokus k tyči brankář Poláček zneškodnil.

V domácím dresu byl hodně aktivní Konaté, který se v 52. minutě dostal do zakončení, ale Laštůvka jeho střelu vyrazil na tyč. Vzápětí hostující gólman byl u míče dříve než Konaté a sebral mu další šanci.

Ostrava po změně stran polevila z aktivity a ani jednou nevystřelila na branku. Hra byla oboustranně nepřesná. Domácí se snažili svou aktivitu zvýšit nasazením zkušeného Magery. Ale jedinou vážnější šancí byl přímý kop Mareše, který Laštůvka chytil.

Boleslav tak počtvrté z posledních pěti kol získala jen bod a stále se nezbavila záchranářských starostí.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Zasloužená remíza, která nic nevyřešila. Přežili jsme penaltu Baroše a my jsme měli šanci Marešem. Jinak v první půli byl asi fotbal lepší, Ostrava asi fotbalovější, my jsme dřeli, ale chyběla tam přesnost. Ve druhé půli si naopak myslím, že jsem byli aktivnější a měli jsme držení míče, ale vyjma jedné situace, kdy to tam jednou propadlo ke Konatému, tam nic nebylo. Baník také nic neměl. Z tohoto pohledu je remíza zasloužená. Se Zlínem jsme měli tři stoprocentní šance, dneska jsme ale gól nedali asi oprávněně, bylo tam málo aktivity. Byly tam jen dvě situace a to je na domácí utkání málo. Nehledáme výmluvy, ale ti zranění hráči nám chybí."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Ukáže se až na konci, jak důležitý ten dnešní bod byl. Pro nás je ale dobře, že jsme tu neprohráli a dokázali jsme odehrát utkání na určité úrovni, byť to nebylo extra, ale tak to je v takových zápasech o hodně. Ten, kdo by prohrál, by to měl strašně těžké. Bod je proto důležitý z toho pohledu, že to máme ve vlastních rukou a nejsme na sestupové pozici. Doufám, že už to tak zůstane. Že jsme neproměnili penaltu, to se stane, mohla být rozhodující, ale Milan nám zase vyhrál jiné zápasy."

Jiří Fleišman (obránce Ostravy): "Jeli jsme sem pro tři body, ale i bod z venku v takovém zápase bereme. Škoda té penalty. Byl to vyrovnaný zápas, ale bylo to o jednom gólu, ke kterému jsme měli blíž. Asi to nebylo moc fotbalové, bylo to spíše o bojovnosti v této fázi sezony. Bylo to vidět v nervozitě v kombinaci, asi se kazilo více. Asi spravedlivě jsme si rozdělili bod. Když se člověk podívá na tabulku a nevidí se už na sestupové pozici, dodá mu to psychické síly."

FK Mladá Boleslav - Baník Ostrava 0:0

Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Fimmel. ŽK: Valenta, Rada - Fillo, Fleišman, Hrubý, Procházka, Azevedo. Diváci: 4390.

M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Chaluš, Takács, Křapka - Jánoš, Rada (59. Magera) - Konaté (72. Přikryl), Valenta, Mareš (82. Fabián) - Ladra. Trenér: Weber.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Procházka, Fleišman - Fillo, Hlinka, Hrubý, Azevedo (76. Granečný) - Poznar (68. Diop), Baroš (90. Azackij). Trenér: Páník.