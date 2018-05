Karviná - Fotbalisté Karviné remizovali v 29. ligovém kole v záchranářském slezském derby doma s Ostravou bez branek. Baník byl nebezpečnější, ale žádnou ze šancí neproměnil. Hosté i tak udrželi na nesestupovém čtrnáctém místě tabulky jednobodový náskok před svým soupeřem a před závěrečným kolem sezony mají boj o udržení ve svých rukách.

Ostravský kapitán Baroš nebyl po minulém utkání fit, a proto začal jen na lavičce. Do karvinské branky se překvapivě poprvé od listopadového 13. kola postavil Berkovec a jen na střídačce seděl Le Giang.

Baník celou první půli ovládal, ale v koncovce se bez kapitána trápil. Hlinkovu tvrdou střelu zpoza vápna v sedmé minutě vyrazil Berkovec a pak ve dvou šancích selhal Diop.

Nejprve hlavičkoval po rohu mimo a v 21. minutě do jeho střely v poslední chvíli vložil nohu bránící Janečka. Karvinou za celou první půli svého někdejšího brankáře v barvách Baníku Laštůvku příliš neohrozila.

Po přestávce bylo na obou týmech patrné, že jde o klíčový zápas. Nikdo nechtěl udělat chybu, která by mohla být osudná, a tak se dlouho hrálo téměř bez šancí.

Až v 67. minutě vystřelil Fillo a Berkovec jeho pokus vyrazil. Poté na chvíli ožili domácí, ale další šanci měl Baník. Střídající Granečný mířil kousek mimo. Jedenáct minut před koncem zkusil zakončení přes hlavu domácí Voltr, ale ani on netrefil prostor mezi tyčemi.

V závěru už další velká šance nepřišla a Baník tak potřetí za sebou remizoval. K udržení mu bez ohledu na další výsledky stačí za týden porazit již sestupující Brno. Karviná v lize pojedenácté za sebou nezvítězila a záchranu už nemá ve svých rukách. Zachránit jí může jen výhra v Jihlavě.

Hlasy po utkání:

Josef Mucha (trenér Karviné): "Baník byl v prvním poločase lepší a fotbalovější, čekali jsem přitom opak. Pozdě jsme tam dostupovali, byli jsme pomalejší v kombinaci. Baník hrozil hlavně ze standardních situací, což pramenilo z toho, že jsme byli pozdě v soubojích. V přechodu jsem si ale nevytvořili šanci. Druhý poločas jsme více bojovali. Ale vyloženou šanci jsme si opět nevytvořili. Baník měl možná za první poločas blíž k výhře, ale nakonec za bojovnost a urputnost jsme za bod rádi. Karty jsou teď rozdané. Musíme hrát v Jihlavě na vítězství. Bude to náročné, ale věříme si."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Bylo to ohromně těžké utkání. Myslím, že jsme byli o krůček lepší, v držení míče, ve střelách na bránu. Tam to chtělo možná, aby Diop jednu ze dvou, tří situací uhrál a trefili jsme se. Dneska pochvala i pro defenzivní práci celého týmu. Bude se to hrát až do konce. Není to jednoduché. Je vidět, že tam nikdo nechce. Věřím, že se na chystáme na poslední zápas, doufám, že úspěšný a že se tím zachráníme. Bez Milana Baroše je mužstvo neúderné. Hráli jsme slušně, pohyb tam byl, ale chyběl tomu úder. To umí Milan, bez něj je to ve vápně vždy horší."

Václav Procházka (obránce Ostravy): "Chtěli jsme už rozhodnout a vyhrát dneska, ale i ten bod bude mít svou váhu. Je tam pořád hodně týmů v boji o sestup. Dneska tomu chyběl jen gól. Nebylo tam zase tolik šancí, ale něco ano. Soupeř neměl vůbec nic. Měli jsme převahu ve standardních situacích, ale nedokázali jsme ohrozit bránu. Mohli jsme vyhrát. Věřím, že ten poslední krok uděláme za týden. Teď jsou možná asi víc pod tlakem další týmy, my jsme dole celé jaro a pod tím tlakem hrajeme dlouho."

MFK Karviná - Baník Ostrava 0:0

Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Pospíšil. ŽK: Dreksa, Budínský, Janečka (všichni Karviná). Diváci: 4833.

Karviná: Berkovec - Čolič (80. Šterba), Dreksa, Janečka, Eismann - Šisler (90. Ramírez), Panák - Kalabiška, Budínský, Letič - Wágner (68. Voltr). Trenér: Mucha.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Procházka, Fleišman - Fillo, Hlinka, Hrubý (90. Azackij), De Azevedo (71. Granečný) - Poznar (78. Jirásek), Diop. Trenér: Páník.