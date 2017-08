Ostrava - Fotbalisté Ostravy ve čtvrtém kole první ligy remizovali s Teplicemi 3:3. Severočeši vedli na Městském stadionu po poločase už 2:0, ale domácí po změně stran za 22 minut třemi trefami nepříznivý stav otočili. Hosté však bod zachránili v poslední minutě díky brance Martina Filla a poosmé za sebou s Baníkem neprohráli.

Trenér Ostravy Radim Kučera po výprasku 2:5 na Slovácku udělal čtyři změny v základní sestavě, ale i tentokrát ho soupeř školil v produktivitě. Z docela rovnocenné partie odehrávající se mezi oběma vápny Severočeši v první půlhodině vytěžili vedení o dvě branky. Z nenápadně vyhlížející akce ve 20. minutě otevřeli skóre Rezkem, který po vyražené hlavičce Vaněčka jen z pár kroků snadno doklepl balon do odkryté brány.

Další pohroma přišla na Baník o deset minut později opět ze vzduchu. Po rohovém kopu se od obránců lehce odpoutal Vaněček a pohodlně zblízka míč trknul podruhé za Vaška. Dosáhl svého třetího ligového zásahu v sezoně.

Domácí mohl rychle vrátit do hry Baroš, ale po pasu za obranu jeho oblouček bravurně vyškrábl Grigar. Divákům pak zatrnulo po ošklivé srážce vybíhajícího Vaška s Fillem, kterou domácí brankář odnesl zraněním zad a převozem do nemocnice. Těsně před půli měl snížení na hlavě debutant Azackij, ale jeho hlavičku reflexivně Grigar vyrazil.

Baník však dvougólovou ztrátu nečekaně rychle dohonil v úvodu druhé půle. Hlavičku De Azeveda ještě těsně před lajnou usměrnil do vlastní sítě jeden z teplických hráčů a během čtyř minut bylo vyrovnáno zásluhou Hrubého, který hlavou prudce k tyči umístil Mičolův centr a dal gól svým loňským spoluhráčům.

Ostrava v rozmezí pouhých 22 minut dokonala zvrat. Po závaru na malém vápně si balon šťastným odrazem našel Mičolu a ten ho nechytatelně poslal do sítě.

Zaskočené Teplice se sice vrhly do ofenzivy, ale dlouho si žádnou šanci nevytvořily. Po brejku mohl rozhodnout Baroš, jeho lob však přeletěl Grigarovu bránu. Nakonec ale hosté v 90. minutě po rohovém kopu srovnali díky Fillovi, který přesně hlavičkoval Krobův centr.

Hlasy po utkání:

Radim Kučera (trenér Ostravy): "První poločas jsme působili ustrašeným dojmem. Bylo to nesourodé a kostrbaté, Teplice měly dvě šance a obě daly. My jsme taky měli dvě a nedali žádnou. Ale hodili jsme to za hlavu a zbavili jsme se nervozity. Třicet minut jsme Teplice nepustili k bráně a zápas jsme otočili. Tím ale Teplice musely hrát riskantněji, začaly nakopávat a byly nebezpečné. Musím říct, že jsme závěr měli dohrát trochu zkušeněji."

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Do třicáté minuty jsme hráli výborně. Potom jsme maličko polevili a Baník si vytvořil jednu nebo dvě příležitosti. Nepovedl se nám ale vstup do druhého poločasu, kdy jsme rychle inkasovali. Soupeř se dostal na koně a jako my jsme hráli dobře prvních 30 minut, pak hrál výborně Baník. Po vyrovnávacím gólu se hra vyrovnala, ale bohužel pro nás se ujal vedení. Jsem rád, že jsme nesložili zbraně a podařilo se nám vyrovnat."

Baník Ostrava - FK Teplice 3:3 (0:2)

Branky: 48. De Azevedo, 52. Hrubý, 70. Mičola - 21. Rezek, 30. Vaněček, 90. Fillo. Rozhodčí: Ardeleanu - Blažej, Myška. ŽK: Mičola, Šindelář - Vondrášek, Vaněček. Diváci: 6012.

Sestavy:

Ostrava: Vašek (40. Šustr) - Pazdera, Šindelář, Azackij, Sus - Mičola (78. Stáňa), Hlinka, Hrubý, De Azevedo - Baroš (85. Panič), Poznar. Trenér: R. Kučera.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Ljevakovič, T. Kučera - Fillo, Trubač (73. Červenka), Rezek (54. Vošahlík) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.