Zlín - Fotbalisté poslední Ostravy zvládli důležitý záchranářský souboj ve Zlíně a po výhře 2:0 je od příček zajišťujících záchranu dělí jediný bod. O výhře Baníku, který bodoval potřetí za sebou, rozhodli Milan Jirásek a Denis Granečný. Jejich soupeř má od sestupového pásma čtyřbodový odstup.

Ostravě skvěle vyšel úvod zápasu a už v šesté minutě se ujala vedení. Poznar se dokázal protáhnout po levé straně až před branku, chytře poslal míč před Zlámala, kde jej do sítě dokázal dotlačit Jirásek.

Domácí zahrozili ve třinácté minutě, kdy z levé strany nepříjemný centr do pokutového území poslal Bartošák. Laštůvka míč zkrotit nedokázal, ale pozorná obrana Baníku včas zasáhla. Ve 29. minutě měl na kopačce srovnání Vukadinovič, ale jeho střelu chytil připravený Laštůvka.

Ve druhém poločase měl první vážnější šanci Baník. V 53. minutě viděl Fleišman vpravo volného De Azeveda, proti kterému ale včas vyběhl z branky Zlámal. Zlínu chyběl nápad, jak přečíslit soupeřovu defenzivu a Baník začal hrozit z protiútoků. Baroš však dobrý pas za obranu nedokázal zpracovat.

Zlínu nepomohla ani střídání, takže do další velké šance se dostal Baroš, ale před prázdnou brankou trestuhodně minul. Domácí se zahrozili až v závěru, ale po Mehanovičově přímém kopu vyrazil do protiútoku Granečný a přidal druhou branku Ostravy.

Baník tak bodoval potřetí za sebou a od patnáctého Brna i čtrnáctého Slovácka, které má však zápas k dobru, ho dělí jediný bod. Zlín naopak prohrál čtvrté z posledních pěti utkání a od pásma sestupu ho dělí čtyři body.

Hlasy po utkání:

Vlastimil Petržela (trenér Zlína): "Hodnocení je velice jednoduché, protože Baník dal dva krásné góly a my jsme se neprosadili. Nejvíce mě šokoval způsob naší hry. První poločas ještě dobrý, lítalo to kolem brány, ale nedostali jsme se do šestnáctky. Nikdo to tam nedokázal doťuknout. Zase to bylo podobné jako v utkání s Plzní. Bek a stoper se tam nechali obejít jak malí kluci. Ve druhé půli jsem nepochopil, co jsme hráli. Změny, co přišly, byly spíš oslabení. Pak jsme začali hrát nesmyslný fotbal na nakopávané balóny. Soupeřům jsme to tím ulehčili. Z toho pak vznikla i ta druhá branka, ale ta už nehrála takovou roli, tam už se hrálo buď, a nebo."

Bohumil Páník (trenér Baníku Ostrava): "Dali jsme rychlý gól, ale domácí poté ovládli hru. Středová řada pozdě dostupovala, což nám nefungovalo. Ve druhé půli jsme pozměnili rozestavení a udělali jednu změnu. Zachytili jsme střed a diktovali jsme hru, dali jsme i ten druhý gól. Domácí byli lepší v první půli, ale ve druhé části už jsme hru ovládli my. Je to výhra Baníku Ostrava, pomůže to hráčům se sebevědomím. Absolvovali jsme těžký zápas s Plzní, věděli jsme, že to nebude jednoduché, protože Zlín vyhrál na Slavii. Moc nám pomohly i provedená střídání. Jsou to tři body a zase jsme se o krůček posunuli dále."

Fastav Zlín - Baník Ostrava 0:2 (0:1)

Branka: 6. Jirásek, 90+1. Granečný. Rozhodčí: Ardeleanu - Hrabovský, Wilczek. ŽK: Bačo - Baroš. Diváci: 5898.

Sestavy:

Zlín: Zlámal - Kopečný (68. Mehanovič), Bačo, Gajič, Bartošák (87. Džafič) - Vukadinovič, Jiráček, Hronek, Traoré, Holzer - Vyhnal (65. Beauguel). Trenér: Petržela.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Procházka, Fleišman - De Azevedo, Hlinka, Hrubý, Jirásek (46. Granečný) - Poznar (71. Diop), Baroš (90. Psyché). Trenér: Páník.