Ostrava - Fotbalisty poslední Ostravy nenastartovala ani trenérská výměna a v prvoligové premiéře pod Bohumilem Páníkem doma ve 21. kole podlehli Dukle 1:2. Pro Pražany to bylo premiérové venkovní vítězství v sezoně, o které se postarali Patrik Brandner s Ondřejem Kušnírem. I proto, že Baníku po změně stran rozhodčí neuznali dva góly a Milan Baroš snížil až v nastavení, čeká nováček na první jarní výhru a na čtrnácté místo ztrácí propastných osm bodů.

"Dokud bude matematická šance, budeme bojovat. Mužstvo hrát umí, má na to herně i fyzicky, ale teď to je už hlavně o hlavě," řekl novinářům Páník.

Bývalý kouč Zlína při své ligové premiéře v Ostravě nedělal žádné zemětřesení v sestavě a v porovnání s utkáním v Jablonci sáhl pouze ke dvěma změnám, z nichž jedna byla vynucená kvůli Fleišmanovu trestu za čtyři žluté karty.

Baník byl od začátku aktivnější a několikrát se přes levou stranu dokázal prokombinovat až do vápna, ale příhodné okamžiky k zakončení buď prováhal nebo scházela přesnější finální přihrávka. "Těch situací tam na obou stranách bylo několik. Gól jsme mohli dát i my, ale dala ho Dukla, to nám samozřejmě moc nepomohlo," podotkl ostravský záložník Marek Hlinka.

Pražané vsázeli především na brejky. Gólem ve 13. minutě zaváněla po ostravském nedorozumění před vlastním vápnem křížná přihrávka Holendy na Brandnera, kterému ve skluzu kousek chyběl. Pět minut nato si Baník nepohlídal ani odražený balon a Laštůvka měl štěstí, že také Holíkův pokus postrádal větší přesnost.

Přes územní převahu Ostravy stejně Dukla nakonec skórovala. Miloševiče v 38. minutě po Kušnírově pasu ze strany vychytal ještě Laštůvka, ale s dorážkou Brandnera nic dělat nemohl.

Zápas se lámal po hodině hry. Sudí nejprve zapískali ofsajd při Barošově gólu a za tři minuty neuznali ani Hlinkovu ránu do sítě z pětadvaceti metrů, což domácí rozlítilo k nepříčetnosti. "Z mého pohledu jsem byl přesvědčený, že to byl regulérní gól. Rozhodčí pak řekli, že to byl ofsajd," upozornil Hlinka.

Nekoncentrovaný Baník pak záhy pustil do velké šance Holíka, který však minul opuštěnou bránu. V 67. minutě pak nechal zprava odcentrovat Schranze, jeho pas prošel malým vápnem až na Kušníra, který jen nastavil nohu. "To byl důležitý moment. Za stavu 2:0 už jsme hráli s větší jistotou," podotkl Kušnír.

Domácí upadli do ještě větší křeče. Až v 82. minutě měl snížení na noze Diop, ale Rada proti jeho pokusu secvakl kolena. Baník se v územní převaze protrápil až ke konečnému hvizdu. V nastavení ještě Baroš zblízka snížil, ale z dalších závarů už se nic neurodilo a po další prohře už bude mít Baník veliké problémy se záchranou.

"Jsem rád, že kluci po třech nevydařených zápasech a skvělých čtrnácti dnech tréninku předvedli výkon, který přinesl výhru a tři body," konstatoval trenér Dukly Jaroslav Hynek. "Opravdu jsme pracovali a udělali vše, co jsme chtěli. Akorát před tou brankou, co jsme dostali na 2:1, jsme to mohli vyřešit lépe a nemuselo být až takové drama. Tou výhrou nic nekončí, musíme pracovat dál, abychom se z pásma dostali," dodal.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Bylo tam spousta nebezpečných situací před naší i dukelskou brankou, oni tam bohužel ty míče dotlačili. A my situace, které jsem měli dohrát, nedohráli. Ve druhé půlce už jsme šli do risku, že to více otevřeme a dáme gól na 1:1, což se i povedlo. Bohužel gól nebyl uznán a vysvětlit by to měli ti, kteří to tak rozhodli. Mužstvo potom bylo deset minut paralyzované a v tom období jsme dostali druhý gól. Posledních dvacet minut hráči ale ukázali, že dokážou zatlačit, soubojovat, dotlačit to tam. Takhle si to představuji, že se bude hrát s nasazením života. Kdyby to tam v závěru Poznar dal skluzem, mohli jsem mít aspoň bod."

Jaroslav Hynek (Dukla): "Celý zápas jsme viděli vyrovnanou hru na obě strany, šance na obou stranách, my jsme ale byli přesnější. Jsem rád, že kluci po třech nevydařených zápasech a skvělých čtrnácti dnech tréninku předvedli výkon, který přinesl výhru a tři body. Opravdu jsme pracovali a udělali vše, co jsme chtěli. Akorát před tou brankou, co jsme dostali na 2:1, jsme to mohli vyřešit lépe a nemuselo být až takové drama. Tou výhrou nic nekončí, musíme pracovat dál, abychom se z pásma dostali."

Baník Ostrava - Dukla Praha 1:2 (0:1)

Branky: 90.+1. Baroš - 38. Brandner, 67. Kušnír. Rozhodčí: Nenadál - Paták, Kubr. ŽK: Procházka, De Azevedo - Bezpalec. Diváci: 3916.

Sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Psyché, Granečný - Hlinka - Fillo, Hrubý (71. Poznar), Jirásek (46. Diop), De Azevedo - Baroš. Trenér: Páník.

Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Bezpalec, Miloševič - Brandner (90.+4 Douděra), Holík (79. Hanousek), Bilovský - Schranz (73. Preisler), Holenda, Podaný. Trenér: Hynek.