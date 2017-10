Ostrava - Fotbalisté Ostravy a Olomouce se v dnešním utkání 11. kola nejvyšší soutěže rozešli smírem 1:1. Přestože Baník vedl čtvrtou trefou Roberta Hrubého v sezoně, náskok neudržel a olomoucký Pavel Moulis vyrovnávací trefou prodloužil jeho čekání na výhru už na deset zápasů. Baník i popáté v sezoně doma remizoval, Olomouc se bodově dotáhla na druhou Slavii.

Rozjetá Sigma se v první půli s rolí papírového favorita příliš nevyrovnala. I když na ní především v ofenzivní mezihře byla vidět větší herní pohoda i sebevědomí, narazila na disciplinovaný odpor Ostravy, která tentokrát defenzívu zvládala bez větší chyb a odpustila si domácí kolorit v podobě rychle obdrženého gólu.

Hanáci z úvodní platonické převahy vytěžili všehovšudy jedinou ránu na bránu, která z Houskovy kopačky sice gólmana Vaška ve 13. minutě možná zaštípala, ale moc šancí na průnik do sítě neměla.

Baník ale optický tlak Sigmy po dvaceti minutách potlačil, jenže v předfinální fázi nadějné situace kazil vlastní nepřesností. Až v 32. minutě dokázal Granečný po úniku z levé strany najít Hrubého, ale jeho hlavičku k tyči Buchta chytil.

Vzrůstající aktivita Ostravy ale padla na úrodnou půdu v úvodu druhé půle. Hrubý se na přední tyči hlavou opřel do dalšího centru Granečného a přehodil Buchtu. Rozhozené Sigmě mohl Hrubý zakrátko uštědřit další ránu, ale po chytré přihrávce Baroše ze sóla Buchtu neprostřelil.

Olomouc marně rozplétala domácí obranu 68 minut. Pak Hanákům konečně vyšel pas za obranu, ale střídajícího Chorého v jasné šanci vychytal Vašek. Otřesený gólman byl několik minut ošetřován a domácí jakoby vypadli z tempa. Hned poté totiž po obrovském závaru doslova propasíroval balon do sítě zblízka střídající Moulis.

Sigma v závěru cítila šanci na vítězství a tlačila se dopředu. Po nastřelené ruce Šindeláře se pět minut před koncem dožadovala penalty, ale sudí Zelinka nechal pokračovat ve hře. V nastavení ještě musel po druhé žluté kartě do sprch hostující Houska.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Kučera (Ostrava): "První poločas byl spíše boj mezi šestnáctkami. Bylo to hodně bojovné a důrazné a bylo tam hodně ztrát na obou stranách. Druhý poločas jsme rozehráli dobře. Po gólu jsme měli šanci jít do vedení 2:0, to by nás asi uklidnilo. Ale mužstvo pracovalo dobře a věřil jsem, že můžeme vyhrát. Když Vašek chytil Chorému tutovku, myslel jsem, že vyhrajeme. Ale pak nastala situace, kdy jsme inkasovali."

Václav Jílek (Olomouc): "Celkově to utkání moc fotbalové krásy nenabídlo. Bylo to hodně bojovné, to jsme od Baníku očekávali, že bude hrát agresivně. Ale bylo to v mezích. Dobře jsme se s tím nevyrovnali. Měli jsme dobrý vstup do utkání a prvních patnáct minut jsme kombinovali, ale šance tam nebyla. Pak Baník přebíral otěže, ale také si nevypracoval žádnou šanci. Jejich branka nás nakopla, posledních dvacet minut bylo v naší režii. Vnitřně jsem si myslel, že to můžeme otočit, ale dělba bodů je asi zasloužená."

Baník Ostrava - Sigma Olomouc 1:1 (0:0)

Branky: 54. Hrubý - 74. Moulis. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Hájek. ŽK: Hrubý, O. Šašinka, Hlinka, Pazdera, Baroš - Jemelka, Houska, Vepřek. ČK: 90.+4. Houska. Diváci: 5617.

Ostrava: Vašek - Pazdera, Pokorný, Šindelář, Granečný - Sus, Hlinka, Hrubý, de Azevedo (79. Mičola) - O. Šašinka (79. Poznar) - Baroš. Trenér: Kučera.

Olomouc: M. Buchta - Sladký, Radaković, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček (89. Hála), Texl (55. Chorý), Houska, Falta (66. Moulis) - Plšek. Trenér: Jílek.