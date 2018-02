Ostrava - Zachránit se a zabojovat o úspěch v domácím poháru MOL Cupu, to jsou jarní programové priority fotbalistů Ostravy. Předposlední celek tabulky v zimě mohutně nakupoval a do kádru přivedl například brankáře Jan Laštůvku (Slavia), stopera Václava Procházku (Osmanlispor) nebo záložníka Martina Filla (Teplice).

"Bylo dáno umístěním, že po podzimu musíme kádr posílit. Bylo to za poslední období jedno z největších posílení kádru v Baníku. Věříme, že si to sedne. Cílem je záchrana, ale postupně bychom se chtěli dostávat v tabulce výše, kádr na to kvalitu má," řekl na tiskové konferenci sportovní ředitel klubu Dušan Vrťo.

Kromě zkušených hráčů Laštůvky, Filla a Procházky přišli do Ostravy v zimě ještě Jiří Fleišman (Mladá Boleslav), Christophe Psyché (Sogndal), Milan Jirásek (Bohemians 1905), Dame Diop (Zlín) a dojednává se i příchod brankáře Viktora Budinského (Sparta).

"Posílili jsme doopravdy zkušenými hráči. Ale bojujeme na obou frontách a nechci mluvit jen o záchraně. Dostali jsme se v MOL Cupu přes Spartu a bylo by škoda takový výsledek házet na vedlejší kolej," řekl trenér Radim Kučera, jehož tým bude ve čtvrtfinále poháru bojovat v Mladé Boleslavi.

Baník pustil z podzimního kádru šest hráčů na hostování: Jakuba Šašinku (Poprad), Ondřej Šašinku (Zlaté Moravce), Alexandra Jakubova a Jakuba Pokorného (Ústí nad Labem), Tomáše Hykela (Třinec) a Františka Chmiela (Vítkovice). Smlouvu neprodloužil Jeanu-Pierrovi Morganovi a předčasně kontrakt rozvázal se Stefanem Paničem.

"Rádi bychom hráli ligu jen s odchovanci, ale není to tak jednoduché. Musí mít patřičnou kvalitu. Nejsme přesvědčeni o tom, že bychom to na jaře jen s nimi uhráli, a proto je lepší, když na hostování odejdou někam, kde by měli hrát a nabírat nové zkušenosti," uvedl kouč Baníku.

Ostrava vstoupí do sezony v sobotu proti Slovácku. Podle Kučery tým musí na jaře zabrat především právě v domácím prostředí.

"Neřekl bych, že to je zápas buď, anebo, protože je ve hře na jaře 42 bodů a může se stát cokoliv. Ale je to pro nás takový základní bod ten zápas zvládnout. Doma musíme sbírat body rozhodně víc než na podzim, můžeme se tu navíc opírat o výborné fanoušky," řekl Kučera.