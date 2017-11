Praha - Oštěpařka Barbora Špotáková díky titulu mistryně světa získala podeváté ocenění Atlet roku. Oštěpaři letos tradiční anketě Českého atletického svazu dominovali, za Špotákovou skončili další medailisté z mistrovství světa Jakub Vadlejch a Petr Frydrych.

Nejlepším trenérem se počtvrté stal kouč oštěpařů Jan Železný před trenérem Špotákové Rudolfem Černým. Nejlepší juniorkou je potřetí výškařka Michaela Hrubá, juniorská mistryně Evropy a finalistka seniorského MS. Objevem roku se stala patnáctiletá čtvrtkařka Barbora Malíková, která v Nairobi vyhrála mistrovství světa do 17 let.

Dvojnásobná olympijská vítězka Špotáková obhájila prvenství z loňska, kdy se osmým oceněním stala rekordmankou ankety. Pomohl jí k tomu zejména úspěch na mistrovství světa v Londýně, kde získala titul podruhé v kariéře. Pak vyhrála ještě Diamantovou ligu.

Šestatřicetiletá Špotáková poprvé anketu vyhrála v roce 2007 a tuzemským atletům pak vládla nepřetržitě až do roku 2012. Další triumfy přidala v roce 2014, loni a letos. "Ani to nepočítám, dozvěděla jsem z té upoutávky, že bych mohla vyhrát podeváté. Je to neuvěřitelné, k tomu se nic jiného nedá říct. Vloni mi říkali, že jsem jak Karel Gott na Slavíkách. To jsem nečekala, že letos budu zase říkat, že to je fakt neuvěřitelné a vůbec jsem to nečekala," komentovala to s úsměvem.

Vítězem Diamantové ligy se podruhé za sebou stal také Vadlejch, který po celý průběh sezony předváděl skvělé výkony. Na světovém šampionátu si vylepšil osobní rekord na 89,73 metru a získal stříbro za Němcem Johannesem Vetterem. Ve finále Diamantové ligy v Curychu mu porážku oplatil.

První velká medaile vynesla na třetí místo v anketě Frydrycha, dalšího člena Železného oštěpařské skupiny. Na mistrovství světa se kvalifikoval na poslední chvíli, ale v Londýně získal nečekaný bronz díky osobnímu rekordu 88,32 metru.

V hlasování 167 funkcionářů, trenérů a novinářů porazil o pouhé dva body překážkářku Zuzanu Hejnovou, stříbrnou medailistku z hladké čtvrtky na halovém mistrovství Evropy v Bělehradě a čtvrtou ženu MS. Pátý skončil halový vicemistr Evropy a český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk, který byl v Londýně stejně jako Hejnová čtvrtý.

Anketa Atlet roku 2017:

1. Špotáková 1650 b., 3. Vadlejch 1480, 3. Frydrych (všichni oštěp) 1093, 4. Hejnová (400 m př.) 1091, 5. Staněk (koule) 1010, 6. Maslák (400 m) 728, 7. Holuša (1500 m) 718, 8. Helcelet (víceboj) 351, 9. Juška (dálka) 347, 10. Sasínek (1500 m) 200.

Další pořadí:

11. Šafránková (kladivo) 99, 12. Hrubá (výška) 96, 13. Svoboda (60/110 m př.) 92, 14. Sýkora (víceboj) 64, 15. Kudlička (tyč) 46, 16. Vrabcová-Nývltová (maraton) 40, 17. Klučinová (víceboj) 26, 18. družstvo běžců do vrchu 19, 19. družstvo běžkyň do vrchu 18, 20. Malíková (400 m) 8, 21. štafeta mužů na 4x400 m 7, 22. Brunner (ultramaraton) 1, 22. Tabačková (oštěp) 1.

Junior roku: 1. Hrubá (výška) 123.

Objev roku: 1. Malíková (400 m) 83.

Trenér roku: 1. Železný 108, 2. Černý 36, 3. Karas 6.