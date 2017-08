Londýn - Oštěpařku Barboru Špotákovou nepotěšil los kvalifikace na mistrovství světa. V Londýně si přála startovat hned v první kvalifikační skupině, ale házet bude jako třináctá v té druhé. Mezi rozcvičením a prvním pokusem tak bude mít velkou pauzu. Věří ale, že vypsaný limit 63,50 metru překoná za jakýchkoliv okolností, i když tvrdší ještě na žádné soutěži nezažila.

Kvalifikace je na programu v neděli večer. Druhá skupina začne házet ve 20:30 britského času. Pro Špotákovou je nezvyk hlavně až třináctá pozice ve skupině. "Když se člověk rozhazuje, tak pak bude čekat minimálně půl hodiny na první ránu. Minimálně," řekla dnes v dějišti šampionátu českým novinářům. Je zvyklá intenzitu stupňovat. "Jdete volnější pokus, přidáváte, přidáváte a pak dáte tu ránu. Takhle jsou dva hody zkušební, pak půl hodiny budu čekat a pak budu muset dát ránu," posteskla si.

Štěstěna jí nebyla nakloněna ani při rozdělování pokojů. Se Zuzanou Hejnovou dostaly pokoj s úzkými postelemi, ačkoliv v jiných pokojích v týmovém hotelu jsou postele výrazně širší. Světová rekordmanka, která je zvyklá na prostornou postel, si tak nemůže natáhnout ruku ani se pohodlně otočit. Na úzkých postelích spí třeba i koulaři. "Já si zase nestěžuju, protože to vím. Jsou ale zase menší lidé a trenéři, kteří vyfasovali velké postele. Ale spokojený trenér to je taky dobře," uvedla.

Los kvalifikace i malou postel ale považuje jen za drobné příkoří. "To jsou takový prkotiny. Takže všechno v pohodě. Cítím se dobře, už aby to začalo. Už abych tu kvaldu měla za sebou," svěřila se dvojnásobná olympijská vítězka, za kterou by dnes měl dorazit přítel Lukáš.

Zažívá ale také různá dobrá znamení, například setkání s výškařským světovým rekordmanem Javierem Sotomayorem. Potkala ho, když se šla projít do okolí hotelu. "Jdeme támhle u Toweru a oba jsme šli vlastně špatně. Tak jsem ho dohonila, že si s ním udělám fotku. A on zrovna potřeboval pomoc s nasměrováním. Tak jsem ho nasměrovala a vyfotila jsem se s ním," vyprávěla Špotáková. Slavný Kubánec hledal cestu do hotelu, kde bydlí i Češi a odkud oštěpařka právě vyrazila.

Londýn dnes čas od času skrápí déšť, ale Špotáková se ho neobává. "Myslím, že na to jsem připravená, že bych limit měla hodit, i když bude pršet," řekla. Déšť meteorologové předpovídají také na úterý, kdy je na programu finále. Pokud by skutečně pršelo, mohlo by to snížit kvalitu výkonů. Česká favoritka je ale připravena házet v čemkoliv. "Tak je fakt, že jsme třeba s Rudou (trenérem Černým) jeden trénink házeli fakt v docela velkém dešti a nedělalo mi to problém," popisovala.

Chorvatka Sara Kolaková, která přijela do Londýna jako úřadující olympijská šampionka a vedoucí žena světových tabulek, by z nevlídného počasí mohla být podle Špotákové více vyplašená. Česká oštěpařka je v letošních tabulkách hned za ní. Obě hlavní favoritky se už v dějišti šampionátu potkaly. "Viděly jsme se, včera venku. Tak jsme se pozdravily. Ona je docela příjemná, taková fajn," řekla Špotáková.

To její spolubydlící má se soupeřkami úplně jiné zkušenosti. "Zuzka Hejnová to má horší, ta se potká se soupeřkama a ty teda se nezdraví vůbec," popisovala Špotáková vztahy mezi překážkářkami.

Vedle trojnásobné medailistky z MS Špotákové bude v kvalifikaci oštěpařek usilovat o postup také Nikola Ogrodníková. Házet bude jako první v úvodní skupině.