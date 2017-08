Praha - Oštěpařka Barbora Špotáková pokračuje v kariéře. Letošní mistryně světa a čerstvá vítězka Diamantové ligy se příští rok těší na Kontinentální pohár v Ostravě a hlavní motivací jsou olympijské hry 2020 v Tokiu.

"Jede se dál a kouká se na další roky. Určitě v příštím roce je jednoznačně největší motivací Kontinentální pohár v Ostravě a potom platí, co jsem už řekla, že jedinou další motivací je olympiáda v Tokiu," prohlásila Špotáková na tiskové konferenci.

Na tradiční loučení se sezonou si měla Špotáková na žádost manažera přinést všech deset cenných kovů z významných závodů. "Ale nebyla jsem schopná najít klíče od sejfu, kde je mám schované. Pak jsem to vzdala a myslím, že to bylo znamení. To znamená, že není všem dnům konec, to je to znamení," řekla Špotáková.

Nad pokračováním její kariéry možná visel malý otazník, ale na přímou otázku, jestli bude závodit dál, řekla jasně: "Jo, jo." Přispěla k tomu euforie po skončené sezoně i fanoušci. "Píšou mi: Báro, nemůžeš přestat. Nemůžeš končit."

Uvědomuje si, že pokud chce házet v Tokiu, má před sebou ještě tři sezony. Náročný trénink ale stále podstupuje s nadšením. "Já makám hrozně ráda, mě to naštěstí pořád baví," řekla a dodala: "Já nemůžu zastavit. Jednou jsem to zamlada vyzkoušela, že jsem nedělala nic, a pak to je šílené. Musím se udržovat pořád."

Letošní zlato z mistrovství světa v Londýně bylo jubilejní desátou velkou medailí světové rekordmanky. Má doma tři kovy z olympijských her, čtyři ze světových šampionátů a tři z mistrovství Evropy. "Já se ale nekoukám zpátky, vždycky je lepší se koukat dopředu," řekla šestatřicetiletá závodnice pražské Dukly.

Uplynulý oštěpařský rok označila jako sen. Vyhrála všechny důležité závody. "Je to splnění všech cílů, které byly, ale já jsem si cíle vlastně ani nedávala. U mě to funguje, jakmile to nechám plynout, tak to potom jde dobře," řekla.

Za současnou pohodou a skvělým rokem je dobré zázemí. Pochvaluje si bydlení v Unhošti, kde s partnerem Lukášem Novotným vychovává syna Janka. Může tam nerušeně ráno a večer chodit na procházky. "Jak je to menší, tak mě všichni tam znají, nejsme pro ně exotika. A už jsme tam přes dva roky a myslím, že i zabydlení hrálo roli v sezoně. Janeček chodil do školky, já měla čas na trénink, Sousedi jeli do Londýna fandit, všechno se vybalancovalo," pochvalovala si Špotáková.

S blížícím se koncem kariéry se už rozhlíží kolem sebe a vymýšlí, co bude dělat dál. "Toho se bojím víc než makání, protože to znám a je pořád stejné. Na to je moje tělo zvyklé," uvedla. Nápady má, ale zatím si je nechává pro sebe. "Bude to nějaká bohulibá činnost. Mám pocit, že musím vrátit, co mi bylo dáno."

Nyní má před sebou sponzorské povinnosti a dovolenou. Vyrazí objevovat jih Španělska a navštíví bývalou oštěpařku Mercedes Chillaovou. "Už pro nás vymýšlí program," doplnila Špotáková. Počítala, že pak se bude tradičně připravovat individuálně a od půlky listopadu znovu pod dohledem kouče Rudolfa Černého.