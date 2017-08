Londýn - Před deseti lety v Ósace získala oštěpařka Barbora Špotáková jedinou zlatou medaili z mistrovství světa. Pak přidala ještě stříbra v letech 2009 a 2011. V úterním finále v Londýně je odhodlaná znovu zaútočit na medaili. Věří, že k postupovému kvalifikačnímu hodu 64,32 přidá alespoň tři metry.

Před dvěma lety v Pekingu skončila Špotáková devátá. Bylo to v době, kdy se trénovala sama. Pak se vrátila k bývalému kouči Rudolfu Černému a loni navzdory zlomenině nohy v úvodu roku vybojovala v Riu olympijský bronz. Letos je výkonem 68,26 z mítinku Diamantové ligy v Londýně druhou nejlepší oštěpařkou sezony.

Věří, že se ve finále bude cítit lépe než před kvalifikací. "Mělo by to tak být. Musím to vylepšit, takhle házet jako dneska (v neděli) nemůžu," řekla novinářům bezprostředně po kvalifikaci.

Musela v ní absolvovat dva hody, protože ten první byl uspěchaný. Velkou měrou k tomu přispěli rozhodčí, kteří váhali, zda mají Špotákovou nechat házet, i když se připravoval běh na dráze. Do druhého pokusu šla Špotáková hrubou silou, aby překonala limit 63,50 metru.

Ošklivý hod za 64 metrů jí může dodávat optimismus. "Já tu formu mám, musím to trochu vyladit a hlavně hodit lepší první pokus ve finále," řekla.

Zvažuje posunutí rozběhu dozadu. Musí také vyřešit, jak bude na stadionu komunikovat s trenérem. "Byl obrovský problém, my jsme se s Rudou vůbec neslyšeli. Na to finále tam musí být někdo z vedení, nejlépe Dvořka (šéftrenér Tomáš Dvořák) se svým hlasem jako zvon. A uši jako fenek tam musí někdo mít, abychom se nějak domluvili. My jsme s Rudou byli úplně ztracení, sice je deset metrů mezi námi, ale není slyšet nic," popisovala Špotáková.

Kvalifikaci výkonem 67,59 metru vyhrála Číňanka Lu Chuej-chuej. Naopak nezářila očekávaná největší soupeřka Špotákové, olympijská vítězka Sara Kolaková. Chorvatská oštěpařka postoupila výkonem 63,24.

V kvalifikačním sítu uvízla Australanka Kathryn Mitchellová, která hodila jen 57,42 metru. "Tu jsem považovala za jednu z velkých soupeřek, házela vynikajícně poslední Diamantovou ligu a na rozcvičováku jí to lítalo. Ale tak to je. To vždycky někdo černého Petra musí vyfasovat a bývají to i favoritky," podivovala se Špotáková.

Na úterý meteorologové předpovídají v Londýně déšť. "Já bych si přála, aby byl aspoň slabý. Když je silný, je ošklivá soutěž a zničený závod. Doufejme, že budeme mít štěstí. Kolikrát hlásili déšť a pak to tak zlé nebylo," přemítala světová rekordmanka.

Za sucha by si věřila možná i na 69 metrů. V případě deště je to otázka. "Určitě tři metry než tuhle ošklivou ránu v sobě mám. Minimálně. Kdybych je nedala, asi bych byla zklamaná. Prostě chci prodat, na co mám," dodala Špotáková.

Její boj o další velkou medaili začne v úterý ve 20:20 SELČ.