Berlín - První medaili pro českou výpravu na atletickém mistrovství Evropy v Berlíně získala oštěpařka Nikola Ogrodníková a navázala na dvojnásobnou olympijskou vítězku Barboru Špotákovou. Porazila ji jen Němka Christin Hussongová díky novému rekordu šampionátu 67,90 metru. Druhá česká oštěpařka Irena Šedivá obsadila sedmé místo.

Ogrodníková už v této sezoně stála třikrát na stupních vítězů při Diamantové lize, v Lausanne dokonce na stupni nejvyšším. Do svého prvního velkého finále vstoupila hodem dlouhým 61,85 m a ten nakonec stačil na stříbro, protože soupeřkám se příliš nedařilo.

Ogrodníková se cítila úplně jinak než před čtvrteční kvalifikací. "Měla jsem takovou bojovnou náladu, že jsem věděla, že si jdu pro medaili. Nebyla jsem vůbec rozklepaná, spíš jsem šla do toho moc," popisovala své naladění. Zůstala několik metrů za svýmmi letošními nejdelšími hody, ale i tak získala vytoužený cenný kov. "Já jsem nevěřila, že ten výkon bude stačit. Říkala jsem si, že dneska těch 64, 65 můžu hodit a tohle bude výkon na medaili. Vůbec jsem nečekala že se holky budou trápit jako já."

Jen Hussongová se před domácím publikem vypnula k mimořádnému výkonu. Už v kvalifikaci poprvé přehodila 67 metrů a ve finále se hned prvním hodem ještě zlepšila. Vítězstvím napodobila čtvrteční triumf svého krajana Thomase Röhlera. Šedivá hodila 59,76.

Ruska Marija Lasickeneová podle očekávání vyhrála soutěž výškařek, když překonala rovné dva metry. Stejně vysoko se dostala Bulharka Mirela Demirevová, ale až na třetí pokus. Michaela Hrubá si zlepšila letošní maximum na 191 centimetrů a obsadila šesté místo. Po dvou opravách na 187 centimetrech měla důvod k oslavám.

Žádná disciplína neměla v Berlíně tak jasnou favoritku jako výška žen. Vždyť Lasickeneová během posledních dvou let prohrála jen jednou ze 47 možností - letos v červenci při Diamantové lize v Rabatu. Letos sedmkrát překonala dvoumetrovou hranici, v Paříži a Londýně zdolala 204 centimetrů. Přesto viděli diváci na Olympijském stadionu drama. Demirevová po úspěchu na 194 cm riskovala, dvě výšky vynechala a 200 centimetrů zdolala na třetí pokus. Lasickeneová však uspěla už napodruhé a ke dvěma titulům mistryně světa přidala evropské zlato.

Matthew Hudson-Smith vybojoval už jedenácté evropské zlato pro Británii v běhu na 400 metrů v čase 44,78 sekundy. Belgická dvojčata Kevin a Jonathan Borléeové ho pronásledovali marně a Nor Karsten Warholm, který chtěl získat zlaté double na překážkové i hladké čtvrtce, přecenil síly a doběhl ve finále poslední.

Čtvrtka je pro Brity parádní disciplínou a nikdo nemá na mistrovství Evropy tolik vítězství jako oni. Dva poslední šampionáty vyhrál Martyn Rooney, ale v Berlíně vypadl už v semifinále. Jeho krajan Hudson-Smith však potvrdil pozici lídra evropských tabulek.

Švýcarka Léa Sprungerová by mohla zvolit stejnou kombinaci jako Warholm, protože letos vládne evropským tabulkám jak na hladká čtvrtce, tak na překážkách. Před dvěma lety v Amsterodamu doběhla na překážkách třetí, teď získala zlato výkonem 54,33. Ze svého letošního nejlepšího evropského času ubrala ve finále 46 setin.

Překvapení se zrodilo v běhu na 110 m překážek. Největším favoritem byl Rus Sergej Šubenkov, vždyť pět nejlepších světových časů nese letos jeho jmenovku. V plánu měl i útok na evropský rekord 12,91 Brita Colina Jacksona z roku 1993, za nímž letos zůstal o jedinou setinu. Jenže ve finále ho porazil Pascal Martinot-Lagarde. Oba prolétli cílem v čase 13,17, ale o zlatu pro Francouze rozhodla cílová fotografie - o pouhé dvě tisíciny sekundy.

Běh na 1500 vyhrál nejmladší z norského klanu Ingebrigtsenů - teprve sedmnáctiletý Jakob. Jeho dva bratři, kteří už mají zlato z minulých šampionátů, se na stupně vítězů nedostali, ale budou mít šanci ještě v závodě na 5000 m. Stříbro vybojoval tréninkový partner Jakuba Holuši Polák Lewandowski a bronz Brit Jake Wightman.

Zlato na 800 m obhájila Ukrajinka Natalja Pryščepová v takticky vedeném závodě v čase 2:00,38. Stejně jako v Amsterodamu ve finiši porazila Francouzku Renelle Lamoteovou, která přijela do Berlína s nejlepším letošním časem.

Řecká trojskokanka Paraskevi Papachristuová hned druhým skokem vyrovnala svůj letošní nejlepší evropský výkon 14,60 m a na to žádná soupeřka nedokázala odpovědět. K bronzu z roku 2016 přidala zlato, už třetí pro řeckou výpravu v Berlíně.

Štafeta mužů postoupila na atletickém mistrovství Evropy v Berlíně do finále běhu na 4x400 metrů v českém rekordu 3:02,52. České kvarteto se drželo od začátku na čtvrté pozici, ale v posledním kole ho Pavel Maslák posunul před Polsko a s přehledem kontroloval poslední postupové místo. Rychlejší byly jen favorizované štafety Británie a Francie.

Simona Vrzalová i Diana Mezuliáníková postoupily do nedělního finále běhu na 1500 metrů. Z trojice českých mílařek v rozběhu neuspěla jen Kristiina Mäki. Česká atletika bude nečekaně zastoupení i v sobotním finále běhu mužů na 800 m zásluhou Lukáše Hodbodě. V kvalifikaci skončili tyčkař Jan Kudlička i kladivářka Kateřina Šafránková. Marcela Pírková nepostoupila z rozběhu na 200 metrů, stejně jako Lucie Sekanová ve steeplu.

Čtvrtkařská štafeta skončila před dvěma lety v Amsterodamu čtvrtá, v rozběhu tam vytvořila český rekord 3:02,66. Dnes nastoupila v podobném složení, jen Jana Tesaře nahradil Vít Müller. Dalšími členy byli tehdy i dnes Patrik Šorm a Michal Desenský.

Finišman Maslák předstihl polskou štafetu, která před dvěma lety brala stříbro. Z českého rekordu čtvrtkaři ubrali 14 setin a vzhledem k tomu, jak Maslák vypouštěl závěr, by v sobotním finále mohli být ještě rychlejší. Druhé semifinále hladce vyhráli obhájci zlata z Belgie, přestože šetřili dva ze tří bratrů Borléeových.

V prvním rozběhu na 1500 m útočila Mäki až v závěru, ale posunula se jen na sedmé místo a ani letošní zrychlení na 4:10,35 jí k postupu nepomohlo. Ve druhém rozběhu zvolila Mezuliáníková odlišnou taktiku a do posledního kola vbíhala na první pozici. Tu sice v konfrontaci s mnohem zkušenějšími soupeřkami neudržela a propadla se na sedmé místo, ale nasazené tempo se jí vyplatilo - postoupila jako jedenáctá časem 4:09,98. Ani Simona Vrzalová ve finiši neuhájila přímý postup, ale páté místo a čas 4:09,11 na vstupenku do finále stačily.

Vrzalová a Mezuliáníková měly naplánované, že v případě potřeby potáhnou závodní pole k rychlejšímu času. "Domluvily jsme se se Simonou, že bychom se případně vystřídaly, kdyby to bylo pomalé, ale zas tak pomalu se to nerozběhlo. Čas byl rychlý a díky tomu jsem se dostala do finále. Po taktické stránce jsem spokojená," řekla Mezuliáníková.

Vrzalová byla ráda, že budou ve finále dvě. "Myslím, že to je super. Že se můžeme navzájem hecovat a podporovat. Je to lepší, než kdybych tam nikomu nerozuměla. Ta angličtina je hrozná," řekla.

Roli favoritky potvrdila hladkým vítězstvím v prvním rozběhu Britka Laura Muirová, která původně chtěla kombinaci s osmistovkou, ale po problémech s achillovkou se soustředila jen na delší trať. V druhém rozběhu byla Polka s marockými kořeny Sofia Ennaouiová ještě výrazně rychlejší - 4:08,60.

Dvaadvacetiletý Hodboď překvapil už svým postupem z rozběhu, v němž si vylepšil osobní rekord o 48 setin. Ani v semifinále se nezalekl zvučných jmen soupeřů, jakými byli dva nejlepší z loňského mistrovství světa Francouz Pierre-Ambroise Bosse a Polák Adam Kszczot. "Chtěl jsem to běžet stejně jako včera, nic neponechat náhodě, abych tam byl na dobré pozici ve finiši a mohl útočit na přímá postupová místa. Pokaždé do toho závodu musí závodník jít s tím, že chce vyhrát. A já do toho tak šel," líčil v cíli.

Dnes se běželo trochu pomaleji než v rozběhu, ale český reprezentant se ve finiši opět neztratil. Uplatnil rychlost bývalého čtvrtkaře a časem 1:46,57 o tři setiny proklouzl mezi elitní osmičku. Až za ním skončil například letos nejrychlejší Evropan Španěl Saúl Ordóněz.

Kudlička si ani v Berlíně rozpačitý dojem z letošní sezony nevylepšil a soutěž opustil mezi prvními. Účastník pěti evropských šampionátů a stříbrný z Amsterodamu zdolal na druhý pokus základní výšku 536 cm, ale o 15 cm výš už třikrát shodil.

Rovněž kladivářka Šafránková byla už na pátém mistrovství Evropy, ale netrefila ani jeden pokus. Při prvním přešlápla, další dva skončily pod hranicí 65 metrů. Výkon 64,85 byl více než čtyři metry za jejím letošním maximem z Ostravy. Opakovala se tak situace z olympijských her v Riu de Janeiro, kdy Šafránková také skončila v kvalifikaci.

Sekanová si v rozběhu na 3000 m překážek vylepšila letošní maximum časem 9:50,38, ale v rychlém závodě ztratila kontakt se soupeřkami už po třech kolech. Doběhla na dvanáctém místě více než 25 sekund za vítěznou Norkou Karoline Grövdahlovou. Také Pírková skončila na 200 metrů už v rozběhu. Čas 23,72 je 36 setin za jejím letošním maximem z Ostravy a stačil jen na 15. místo.

Sedmibojařka Thiamová má i evropské zlato, Cachová je opět šestá

Belgičanka Nafissatou Thiamová vyhrála sedmiboj na atletickém mistrovství Evropy v Berlíně a ke zlatu z olympijských her a mistrovství světa přidala další titul ziskem bodů 6816 bodů. Kateřina Cachová obsadila šesté místo stejně jako na předchozím evropském šampionátu, ale s podstatně lepšími výsledky. Ve většině ze sedmi disciplín překonala nebo vyrovnala své letošní nejlepší výkony a poprvé nasbírala 6400 bodů.

Cachová pokračovala i druhý den ve výkonech nad úrovní svých letošních maxim. V dálce druhým perfektně trefeným pokusem si připsala 636 cm, jen čtyři centimetry za deset let starým osobním rekordem, a v té chvíli byla pátá. I v oštěpu si hodem dlouhým 44,64 m zlepšila o více než dva metry nejlepší letošní výkon, přesto ji obhájkyně titulu Anouk Vetterová z Nizozemska odsunula na šestou příčku. V závěrečné osmistovce Cachové v závěru došly síly, přesto svůj osobní rekord v sedmiboji vylepšila o 72 bodů.

Thiamová měla v letošních tabulkách před největšími soupeřkami náskok více než 250 bodů, přesto o jejím vítězství dlouho nebylo rozhodnuto. Šampionát ji nezastihl v optimální formě a ve většině disciplín byla horší než při mítinku v rakouském Götzisu. To platí i o výšce, kde by s osobním rekordem 201 cm mohla bojovat o medaili se specialistkami, ale ve čtvrtek zůstala o deset centimetrů níž.

Ale osobní rekord si vylepšila v kouli a rozhodující útok na zlato udělala ve své další parádní disciplíně - hodu oštěpem, v němž je i belgickou rekordmankou. Za hod dlouhý 57,91 metru získala o tři sta bodů více než do té doby vedoucí britská halová mistryně světa Katarina Johnsonová-Thompsonová.

Finále:

Muži:

400 m: 1. Hudson-Smith (Brit.) 44,78, 2. K. Borlée 45,13, 3. J. Borlée (oba Belg.) 45,19, 4. Zalewski (Pol.) 45,34, 5. Janežič (Slovin.) 45,43, 6. Husillos (Šp.) 45,61.

1500 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:38,10, 2. Lewandowski (Pol.) 3:38,14, 3. Wightman (Brit.) 3:38,25, 4. H. Ingebrigtsen (Nor.) 3:38,50, 5. Grice (Brit.) 3:38,65, 6. Bertašius (Lit.) 3:39,04.

110 m př. (vítr 0,0 m/s): 1. Martinot-Lagarde (Fr.) 13,17, 2. Šubenkov (Rus.) 13,17, 3. Ortega (Šp.) 13,34, 4. Czykier (Pol.) 13,38, 5. Traber (Něm.) 13,46, 6. Pozzi (Brit.) 13,48.

Ženy:

800 m: 1. Pryščepová (Ukr.) 2:00,38, 2. Lamoteová (Fr.) 2:00,62, 3. Ljachovová (Ukr.) 2:00,79, 4. Traceyová (Brit.) 2:00,86, 5. Sabatová (Pol.) 2:01,26, 6. Sharpová (Brit.) 2:01,83.

400 m př.: 1. Sprungerová (Švýc.) 54,33, 2. Ryžykovová (Ukr.) 54,51, 3. Beesleyová (Brit.) 55,31, 4. Claesová (Belg.) 55,31, 5. Pedrosová (It.) 55,80, 6. Rudakovová (Rus.) 55,89.

Výška: 1. Lasickeneová (Rus.) 200, 2. Demirevová (Bul.) 200, 3. Jungfleischová (Něm.) 196, 4. Palšyteová (Lit.) 196, 5. Tabašnyková (Ukr.) 194, 6. Hrubá (ČR) 191.

Trojskok: 1. Papahrístuová (Řec.) 14,60, 2. Gierischová (Něm.) 14,45, 3. Peleteirová (Šp.) 14,44, 4. Panturoiuová (Rum.) 14,38, 5. Minenková (Izr.) 14,37, 6. Petrovová (Bul.) 14,26.

Oštěp: 1. Hussongová (Něm.) 67,90, 2. Ogrodníková (ČR) 61,85, 3. Jasiunaiteová (Lit.) 61,59, 4. Ratejová (Slovin.) 61,41, 5. Chaladovičová (Běl.) 60,92, 6. Alaisová (Fr.) 60,01, 7. Šedivá (ČR) 59,76.

Sedmiboj: 1. Thiamová (Belg.) 6816 (100 m př.: 13,69 - výška: 191 - koule: 15,35 - 200 m: 24,81 - dálka: 660 - oštěp: 57,91 - 800 m: 2:19,35), 2. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 6759 (13,34 - 191 - 13,09 - 22,88 - 668 - 42,16 - 2:09,84), 3. Schäferová (Něm.) 6602 (13,33 - 179 - 14,12 - 23,75 - 624 - 53,73 - 2:14,65), 4. Dadicová (Rak.) 6552, 5. Vetterová (Niz.) 6414, 6. Cachová (ČR) 6400 (13,29 - 185 - 12,71 - 24,25 - 636 - 44,64 - 2:14,91).

Kvalifikace:

Muži:

800 m: 1. Kszczot (Pol.) 1:46,11, ...8. Hodboď (ČR) 1:46,57 - postoupil do finále.

110 m př. - semifinále: 1. Ortega (Šp.) 13,21.

4x400 m - rozběhy: 1. Británie (Chalmers, Cowan, Yousif, Rooney) 3:01,62, 2. Francie (Anne, Hanne, Atine, Jordier) 3:01,67, 3. ČR (Šorm, Desenský, Müller, Maslák) 3:02,52 - český rekord, 4. Belgie (Watrin, Vanderbemden, Sacoor, D. Borlée) 3:02,55.

Tyč: ...Kudlička (ČR) 536 - nepostoupil.

Trojskok: 1. Copello (Ázerb.) 16,82.

Ženy:

200 m ženy - rozběhy: 1. Müllerová (Něm.) 23,06, ...15. Pírková (ČR) - nepostoupila.

1500 m - rozběhy: 1. Ennaouiová (Pol.) 4:08,60, ...5. Vrzalová 4:09,11, 10. Mezuliáníková 4:09,98 - postoupily do finále, 14. Mäki (všechny ČR) 4:10,35 - nepostoupila.

3000 m př. - rozběhy: 1. Schlumpfová (Švýc.) 9:32,32, ...25. Sekanová (ČR) 9:50,38 - nepostoupila.

4x400 m - rozběhy: 1. Itálie 3:27,63.

Kladivo: 1. Wlodarczyková (Pol.) 75,10, ...22. Šafránková (ČR) 64,85 - nepostoupila.