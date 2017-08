Curych - Čeští oštěpaři ovládli dnešní finále Diamantové ligy v Curychu. Popáté v kariéře se vítězkou prestižního seriálu stala Barbora Špotáková, loňský triumf obhájil Jakub Vadlejch. Úspěch českých barev na Weltklasse podtrhla dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová, která zvítězila ve vloženém závodě na 400 metrů překážek. Svůj nejlepší čas sezony vylepšila o pět setin na 54,13 sekundy.

Úřadující mistryně světa Špotáková vyhrála díky poslednímu pokusu dlouhému 65,54 metru. Nechala o metr za sebou Australanku Kelsey-Lee Robertsovou (64,53), třetí příčku obsadila olympijská šampionka a vedoucí žena letošních tabulek Sara Kolaková z Chorvatska (64,47).

Špotákové před závěrečnou sérií patřila třetí příčka za výkon 63,25 z druhého pokusu. Při posledním závodním hodu sezony ale jako jediná dnes poslala oštěp za 65 metrů a dostala se do čela. Z dnešního výkonu ale měla rozporuplné pocity.

"Můj výkon nebyl dobrý, chtěla jsem být lepší. Tohle bylo velmi podivné. Při rozcvičení jsem házela velmi dobré hody, myslela jsem si, že to pro mě bude velmi dobrá soutěž. A pak jsem hodila nejdál šestým pokusem, který ale nebyl hezký. Z toho jsem trochu zklamaná. Nelíbí se mi zakončit sezonu takovým hodem," uvedla na webu mítinku.

Naposledy Diamantovou ligu šestatřicetiletá Špotáková vyhrála v roce 2015, kdy o svém triumfu rozhodla také v Curychu. "Jsem šťastná, je fantastické znovu vyhrát Diamantovou ligu. Curych je pro mě znovu šťastný," poznamenala.

Vadlejch v Curychu předčil oba favorizované Němce. Olympijský šampion Thomas Röhler obsadil druhou příčku (86,59), mistr světa Johannes Vetter skončil čtvrtý (86,15). Mezi německé duo se vklínil Fin Tero Pitkämäki (86,57).

"Mám z toho úplně neuvěřitelný pocity, povedlo se mi podruhé vyhrát Diamantovou ligu. I když šampion je jenom jeden a to je Johannes, tak stejně jsem hrozně rád za vítězství," řekl český oštěpař, jenž těžil z nového modelu finálového závodu. "Je vidět, že jsem nemusel vyhrát žádný mítink Diamantové ligy a stejně jsem vyhrál. Takže nemůžu to hanět a jsem za to rád, že se to povedlo," dodal.

Zatímco loni získal Vadlejch diamant za stabilitu v průběhu celé sezony, tentokrát mu ho vynesl triumf v posledním důležitém závodě roku. Vicemistr světa z Londýna předvedl ve druhém pokusu druhý nejdelší hod v životě, dál poslal oštěp jen na MS, a ujal se vedení. Nikdo ze soupeřů na to nedokázal zareagovat.

Hejnová po triumfu v Birminghamu vyhrála i druhý závod po mistrovství světa. Při absenci zámořských hvězd byla dvojnásobná mistryně světa Hejnová největší favoritkou běhu složeného zejména z Evropanek. Tuto roli potvrdila a stejně jako v Birminghamu rozhodla o vítězství výborným závěrem.

V cílové rovince předstihla Dánku Saru Petersenovou, třetí v Curychu doběhla domácí hvězda této disciplíny Léa Sprungerová. "Myslím, že jsem ve výborné formě. Byl to tady opravdu dobrý závod. Jsem hrdá, že jsem vyhrála a že jsem nejlepší Evropankou," uvedla Hejnová.

Finále Diamantové ligy Hejnovou a další překážkářky čeká 1. září v Bruselu. "Budu tam bojovat o pódium. Byla bych velmi spokojená, kdyby se mi to povedlo," dodala česká běžkyně.

Čtvrtkař Pavel Maslák skončil ve finále Diamantové ligy čtvrtý v čase 45,67. "Řekl jsem si, že chci být nejhůř pátý, což se mi povedlo, ale chtěl jsem běžet lepší čas. Bohužel, je konec sezony a ty síly už docházejí," řekl Maslák. Vyhrál smutný hrdina mistrovství světa Isaac Makwala z Botswany (43,95), kterého v Londýně kvůli karanténě nepustili na start finále čtvrtky.

Mílař Jakub Holuša obsadil ve finále Diamantové ligy osmou příčku v čase 3:35,81. V závodě na 1500 metrů v Curychu pátého muže nedávného MS porazila šestice Keňanů v čele s Timothym Cheruiyotem (3:33,93) a Brit Jake Wightman.

Tyčkaři Janu Kudličkovi se nedařilo. Na základní výšce 533 centimetrů se zachránil napotřetí, o patnáct centimetrů výše už neskočil. Obsadil jedenáctou příčku. Za ním skončil světový rekordman Renaud Lavillenie. Vítěz všech dosavadních sedmi ročníků Diamantové ligy v Curychu neskočil svůj základ 563 centimetrů.

Vítězně se s kariérou na dráze rozloučil britský vytrvalec Mo Farah. Ve velmi těsném finiši závodu na 5000 metrů odolal náporu tří soupeřů včetně Etiopana Muktara Edrise, který ho porazil na MS v Londýně.

Finálový mítink atletické Diamantové ligy v Curychu: -------- Muži: 100 m (vítr 0 m/s): 1. Ujah (Brit.) 9,97, 2. Meité (Pobř. slon.) 9,97, 3. Baker (USA) 10,01. 400 m: 1. Makwala (Botsw.) 43,95, 2. Roberts 44,54, 3. Norwood (oba USA) 45,01, 4. Maslák (ČR) 45,67. 1500 m: 1. Cheruiyot 3:33,93, 2. Kiplagat 3:34,26, 3. Manangoi (všichni Keňa) 3:34,65, ...8. Holuša (ČR) 3:35,81. 5000 m: 1. Farah (Brit.) 13:06,05, 2. Chelimo (USA) 13:06,09, 3. Edris (Et.) 13:06,09. 400 m př.: 1. McMaster (Brit. Panen. ostr.) 48,07, 2. Warholm (Nor.) 48,22, 3. Hussein (Švýc.) 48,45. Výška: 1. Baršim (Kat.) 236, 2. Ghazal (Sýr.) 231, 3. Bondarenko (Ukr.) 231. Dálka: 1. Manyonga 849, 2. Samaai (oba JAR) 831, 3. Lawson (USA) 812. Tyč: 1. Kendricks (USA) 587, 2. Lisek a Wojciechowski (oba Pol.) oba 580, ...11. Kudlička (ČR) 533. Oštěp: 1. Vadlejch (ČR) 88,50, 2. Röhler (Něm.) 86,59, 3. Pitkämäki (Fin.) 86,57.

Ženy: 200 m (+0,1 m/s): 1. Millerová-Uibová (Bah.) 21,88, 2. Thompsonová (Jam.) 22,00, 3. Ta Louová (Pobř. slon.) 22,09. 800 m: 1. Semenyaová (JAR) 1:55,84, 2. Niyonsabaová (Bur.) 1:56,71, 3. Wambuiová (Keňa) 1:56,87. 100 m př. (-0,3 m/s): 1. Pearsonová (Austr.) 12,55, 2. Nelvisová 12,55, 3. Manningová (obě USA) 12,67. 3000 m př.: 1. Jebetová (Bahr.) 8:55,29, 2. Chepkoechová 8:59,84, 3. Jerutová (obě Keňa) 9:05,31. Trojskok: 1. Rypakovová (Kaz.) 14,55, 2. Rojasová (Venez.) 14,52, 3. Ibargüenová (Kol.) 14,48. Koule: 1. Kung Li-ťiao (Čína) 19,60, 2. Mártonová (Maď.) 18,54, 3. Leancjuková (Běl.) 18,47. Oštěp: 1. Špotáková (ČR) 65,54, 2. Robertsová (Austr.) 64,53, 3. Kolaková (Chorv.) 64,47.

Další disciplíny: Ženy: 100 m (-0,7 m/s): 1. Williamsová (Jam.) 11,07. 4x100 m: 1. Jamajka (Williamsová, Levyová, Faceyová, Thompsonová) 41,85, 2. Velká Británie 41,86, 3. Německo 42,32. 400 m př.: 1. Hejnová (ČR) 54,13, 2. Petersenová (Dán.) 54,35, 3. Sprungerová (Švýc.) 54,66.