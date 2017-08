Londýn - Oštěpař Vítězslav Veselý neúspěšnou kvalifikací na mistrovství světa uzavřel letošní sezonu, ve které marně čekal na vydařený hod. Chce dát kompletně do pořádku problematické pravé koleno, které ho rozbolelo na soustředění v Jižní Africe a rozhodilo mu techniku. Čtyřiatřicetiletý mistr světa z roku 2013 cítí, že pokud se uzdraví, může ještě házet dobře a oštěpem se bavit.

Tahle sezona pro něj byla hodně náročná. Všechno začalo už v JAR, kde mu po dvou týdnech tříměsíčního soustředění začalo při tréninku otékat pravé koleno. "I když jsem tam něco potrénoval a snažil se, nebylo to ono," řekl Veselý.

Tím, jak kolenu ulevoval, rozpadla se mu správná technika. "Tím celým uhýbáním, když to bolelo, v rozběhu neběžím tak, jak potřebuju. Nemám takovou sílu v nohách. Neumím je použít. Ten pohybový stereotyp se těžko rozbourává," popisoval.

V Londýně měl koleno zabandážované, i když akutní bolest od čéšky tlačící na okolní tkáně necítil. Koleno je ale slabší, než by mělo být. "Mám ho jako děťátko, svaly hodně atrofovaly," řekl Veselý. Chystá se na vyšetření, které by ukázalo, co bude potřeba. Vedle posílení svalů v okolí kolena to možná bude také úprava pohybových návyků nebo vložka do bot.

Když měl před šampionátem v Moskvě obdobný problém s levým kolenem, bylo to něco jiného. Jednak to bylo až v průběhu povedené sezony, jednak levá noha při hodech pouze blokuje. "Běžíte s ní, ale je vepředu a děláte si s ní ten blok. Když je natažená, tak tam moc nemá co bolet," vysvětlil Veselý. Naopak na pravé noze je váha těla i při hodech z místa.

Vleklý boj se zdravotními problémy dopadá i na Veselého psychiku. "To vás ničí. Koleno se uklidní, přitrénujete, zase se to rozbouří, oteče to, zase vás to bolí. Do toho tomu uhýbáte, takže vás začne bolet achilovka. Je to ubíjející, proto cítím, že už musím se sezonou skončit a najet na jiný režim. Už jsem z toho trošičku vyhořelý. Emočně je to naprd," svěřil se český oštěpař.

Chce ještě nějakou dobu házet. "Chci si to dostat to takového módu, že se tím budu bavit. Nechci se stresovat, že musím něco někomu dokazovat. A hlavně být zdravý. Jak nejste zdravý, tak se tím ani bavit nemůžete," dodal. Věří, že potenciál v sobě ještě má.