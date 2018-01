Praha - Světový rekordman v hodu oštěpem Jan Železný už nepovede mistra světa z roku 2013 Vítězslava Veselého. Jeho dlouholetý svěřenec zakončil trenérská studia na pražské FTVS a na závody se bude chystat sám.

"Nést plnou zodpovědnost za vlastní trénink mě vždycky lákalo, je to pro mě nová výzva. Rozešli jsme se po dohodě a v dobrém. Honzovi děkuji za všechno, co pro mě udělal, dovedl mě až na vrchol a dal mi možnost plnit si sportovní sny. Velký dík patří i celé tréninkové skupině. Chci v kariéře pokračovat a dohodli jsme se, že to zkusím sám," uvedl Veselý v tiskové zprávě.

Letos by chtěl čtyřiatřicetiletý bronzový medailista z OH 2012 startovat na mistrovství Evropy v Berlíně a soupeřit tam s nejlepšími. Na třech předchozích evropských šampionátech získal Veselý zlato a dvě stříbra. "Jsem připravený mu poradit, když bude potřebovat, tak jsme se dohodli. Může se kdykoli ohlásit," řekl Železný, který má v tréninkové skupině i medailisty z loňského MS Jakuba Vadlejcha a Petra Frydrycha.