Ostrava - Oštěpař Vítězslav Veselý při dnešním slavnostním zahájení ostravské Zlaté tretry dostal bronzovou olympijskou medaili z Londýna. Ve finále v roce 2012 obsadil čtvrtou příčku, ale na stupně vítězů se posunul po diskvalifikaci stříbrného Ukrajince Oleksandra Pjatnycji, který byl při zpětném testování usvědčen z dopingu. Bezprostředně po ceremoniálu Veselý pokračoval v přípravě na svou soutěž.

Na olympiádu v roce 2012 jel Veselý jako jeden z favoritů a v kvalifikaci vylepšil osobní rekord i tehdejší světové maximum roku na 88,34 metru. Finále se mu ale nepovedlo. Zlepšení v posledním pokusu na 83,34 stačilo jen na čtvrtou příčku.

"Ve dni finále to nebyl můj den a hodně jsem s tím bojoval. Pak jsem si říkal, že je to vlastně jedno, jestli jsem čtvrtý nebo sedmý, toužil jsem po té medaili. Teď vidím, že se nějak zúročilo bojovat do posledního pokusu," vzpomínal Veselý na dnešním setkání s novináři pár hodin před začátkem Zlaté tretry.

O posunu na třetí místo se dozvěděl loni při olympiádě v Riu. Tam to s ním zacloumalo. Teď zatím takové emoce neprožíval, ale počítal s tím, že když mu předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval před 15.000 diváků pověsí medaili na krk, emoce přijdou. "Když už jsem si to neužil v Londýně, myslím si, že tohle je velice důstojná náhrada," řekl.

Dostal stejnou medaili, kterou původně obdržel bronzový Fin Antti Ruuskanen, kterého Ukrajincova diskvalifikace posunula na druhou příčku. "Myslím, že je to dobře, že je ta původní. Má to své kouzlo. Je to ta medaile, která to byla tam," řekl Veselý.

Medaile skončí tam, kde má ostatní cenné kovy. Vedle triumfu na MS 2013 vyhrál také ME 2012 a má stříbra z evropských šampionátů v letech 2014 a 2016. "Já teď přesně nevím, kde jsou ty ostatní. Myslím, že jsou u babičky, kde se na to chodily dívat sousedky a kamarádky z kostela. Ona to sleduje a prožívá," vyprávěl Veselý.

Věří, že ho medaile namotivuje na dnešní soutěž a zlomí zatím nepovedenou sezonu. "Myslím, že by bylo na čase, když je ta Tretra. Doufám, že to tam padne," poznamenal.

Potíže s kolenem ho poznamenaly i psychicky a zatím se v závodech hledá. Ještě nepřehodil 80 metrů. Účast na MS v Londýně by mu zajistil hod dlouhý alespoň 83 metrů.