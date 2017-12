Praha - Oštěpař Jakub Vadlejch má za sebou životní sezonu ozdobenou stříbrnou medailí na mistrovství světa, ale cítí, že stále ještě nedosáhl vrcholu svých možností. Právě se vrátil ze soustředění na Kanárských ostrovech, které absolvoval se silnou oštěpařskou skupinou světového rekordmana Jana Železného. Pochvaloval si, že ho v přípravě tentokrát nelimitují zdravotní problémy.

Na světovém šampionátu v Londýně si Vadlejch vylepšil osobní rekord na 89,73 metru a prohrál jen s Němcem Johannesem Vetterem. Vrátil mu to ve finále Diamantové ligy, zvítězil a obhájil triumf v prestižní soutěži.

Tyto úspěchy už nechal za sebou a na prahu roku 2018 má obrovskou motivaci. Zvlášť když kolem sebe vidí oštěpařské osobnosti, jako je Železný nebo světová rekordmanka Barbora Špotáková. "To jsou motivace samy o sobě. Pořád věřím, že ve mně je ještě něco víc. Pokud to tělo dovolí, to znamená, že budu zdravý, tak věřím, že to ještě třeba bude lepší," řekl novinářům. K devadesátce mu chybí 27 centimetrů. "Je to málo, zároveň hodně moc. Věřím, že to v mých schopnostech je."

V Londýně se zbavil nálepky oštěpaře, který navzdory vysoké výkonnosti v průběhu sezony nedokáže uspět na velkých akcích. "Byl to průlom. A hlavně takové to dokázání si, že jsem na to měl. Asi možná i předtím. Na druhou stranu já říkám, že všechno zlé je pro něco dobré. Prostě jsem měl tuhle cestu a jsem za ni rád," řekl.

Může to být povzbuzení pro mistrovství Evropy 2018, které se koná v Berlíně, tedy na půdě německých rivalů. Na letošním MS němečtí a čeští oštěpaři obsadili první čtyři místa. "Ta podpora domácích bude obrovská, to věřím. Ale já doufám, že budu čerpat i z toho, z té atmosféry. A těším se na to," komentoval vrchol příští atletické sezony Vadlejch.

Zatímco loni se v úvodu přípravy potýkal s bolestmi kolena, tentokrát je úplně zdravý. Do dříve čistě mužské skupiny trenéra Železného přibyly juniorská mistryně Evropy Nikol Tabačková a pětadvacetiletá Irena Šedivá, která se vrátila ze studií v zámoří. "Je to zase něco jiného. Mladá krev. Trenér se snaží holkám hodně předat. Je to zajímavé, je to takový ten svěží vítr, jak se říká," popisoval Vadlejch.

Přes Vánoce bude mít deset dní volna. Hned 3. ledna mu pak začne soustředění v Nymburku. Tam už se bude přecházet ke kvalitnějším tréninkům a tuhle část přípravy považuje za nejbolestivější. "Začínáme těžkou činkou, velké počty opakování, rychlé sprinty, běhání, takže ty svaly jsou pak hodně vytahané a bolavé," poznamenal.

Ve čtvrtek se dozví, jak se umístil v anketě Sportovec roku. Poprvé se dostal mezi nejlepších deset českých sportovců. "Já bych řekl, že pro mě je tohle možná největší úspěch v životě, protože je to napříč sporty. To jsou lidi, kterým jsem vždycky fandil. Koukal jsem na ně v televizi a teď patřím mezi ně. To je beze slov," svěřil se.