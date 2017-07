Ostrava - Nejlepšímu českému oštěpaři Jakubu Vadlejchovi chyběla jiskra. Kvůli tomu mu dnes na Zlaté tretře žádný hod neulétl a výkonem 86,43 skončil třetí. Mistra světa z roku 2013 Vítězslava Veselého mrzelo, že navzdory zlepšení mu znovu unikl limit pro mistrovství světa. Hvězdou oštěpařského klání byl olympijský vítěz Thomas Röhler, díky němuž byla po dvaceti letech na Zlaté tretře k vidění devadesátka.

Vadlejch měl radost, že si udělal "osobák" ve vyrovnanosti výkonů. Jeho nekratší hod měřil 84,81 metru, čtyřikrát překonal 85 metrů. "Jsem na tom skvěle, proto ta stabilita. Ale vždycky k tomu delšímu hodu chybí to trefení, taková ta lehkost. A tu jsem dneska úplně neměl. Házel jsem trošku hůř technicky," řekl.

Veselý si prvním pokusem vylepšil letošní maximum na 82,16 a účast v Londýně se mu přiblížila na 84 centimetrů. V limit v tu chvíli věřil. "Říkal jsem si, kdy jindy než teď. Ale jsem tam trošku zase začal měnit věci, zase jsem se trošku hledal. Ale věřil jsem, že to nějak dám, až do těch posledních pokusů. Musím bojovat dál," vyprávěl Veselý po soutěži, před níž převzal bronzovou olympijskou medaili z Londýna.

Nejlepší výkony sezony předvedli i další čeští oštěpaři. Jaroslavu Jílkovi chybělo k limitu 26 centimetrů. Petr Frydrych hodil 80,61.

Hvězdou oštěpařské soutěže byl ale Němec Röhler, který dvakrát poslal oštěp za 91 metrů. "Věřil jsem si od rozcvičení. Podmínky byly dobré, takže jsem měl pocit, že by to mohlo fungovat," řekl.

Poklonu mu složil i Vadlejch, který pokusy německého rivala sledoval. "Trefoval krásné hody. Byly krásně naběhnuté a trefené do vlákna. To je ideální. Pak to odlítne," řekl.