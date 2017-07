Monako - Generálka na mistrovství světa se českým atletům na mítinku Diamantové ligy v Monaku vydařila. Oštěpař Jakub Vadlejch i tyčkař Jan Kudlička obsadili druhou příčku. Zlepšující se formu před šampionátem v Londýně prokázal také sprinterský král Usain Bolt, který vyhrál stovku v čase 9,95. Světový rekordman se tak poprvé v sezoně dostal pod deset sekund.

Vadlejch hodil 85,43 metru a nestačil jen na německého olympijského vítěze Thomase Röhlera, který poslal oštěp do vzdálenosti 89,17 metru. Vadlejch naopak porazil dalšího ze silných Němců Johannese Vettera, jenž skončil se ztrátou 29 centimetrů třetí.

"Já jsem hlavně rád za první skalp Johannese, to beru hodně pozitivně. Dneska jsem se s tím trošku pral, protože mi tolik nejely nohy. Ale se druhým místem jsem spokojený, bylo to vybojovaný," uvedl na facebooku loňský vítěz prestižního seriálu Vadlejch.

Potvrdil vyrovnanou formu v této sezoně. Na čtvrtém mítinku Diamantové ligy skončil potřetí na stupních vítězů, zopakoval druhé místo z Paříže. V hodnocení disciplíny obsadil český oštěpař po čtyřech kvalifikačních mítincích třetí příčku za německým duem Röhler, Vetter a může ve finále v Curychu zaútočit na vítězství.

Český rekordman Kudlička zažil v Monaku nejpovedenější vystoupení v tomto ročníku Diamantové ligy. Na první pokus překonal výšky 545, 560 i 572 centimetrů. Dosavadní nejlepší výkon sezony pod širým nebem si vylepšil o dva centimetry a podělil se o druhou příčku s Francouzem Kevinem Ménaldem.

"Dnes to bylo výrazně lepší. Konečně se umoudřilo počasí a nefoukalo stále proti. Od rozcvičení to bylo dobré, ale stále to ještě není ideální. Škoda, že se mi nepodařilo skočit výš, ale přivezl jsem si z Rabatu drobný střevní problém, tak jsem dnes skákal na měkkých tyčích. Teď už jen dobít baterky a věřím, že na světovém šampionátu to bude dobré. Dá se závodit s každým. Dnes jsem si připsal dobré skalpy," řekl Kudlička na svazovém webu.

Soutěž tyčkařů vyhrál Polák Piotr Lisek (582). Do Monaka se nechystal nejlepší tyčkař sezony Sam Kendricks z USA a na poslední chvíli se odhlásil i vítěz z Rabatu Polák Pawel Wojciechowski.

Šanci na první výhru v letošním ročníku Diamantové ligy a zvýšení sebevědomí před MS ale nevyužil světový rekordman Renaud Lavillenie. Základní výšku 572 centimetrů překonal až napodruhé a na 582 centimetrech už neuspěl. Obsadil pátou příčku.

Bolt se rozloučil s Diamantovou ligou výhrou. Američana Isiaha Younga za sebou nechal o tři setiny sekundy, nikdo jiný se dnes už pod deset sekund nedostal.

První patnáctistovku sezony pod tři minuty a 30 sekund zaběhl Keňan Elijah Manangoi. Do čela letošních tabulek se dostal časem 3:28,80. Ve finiši porazil krajana Timothyho Cheruiyota, který rovněž pokořil hranici tří a půl minuty.

Světový rekordman Wayde van Niekerk se i při druhé čtyřstovce na Diamantové lize dostal hluboko pod 44 sekund. Časem 43,73 překonal devatenáct let starý rekord mítinku legendárního Američana Michaela Johnsona. O vítězství ale musel jihoafrický olympijský vítěz bojovat až do konce, dotíral na něj Isaac Makwala z Botswany. Také on se dostal 16 setin pod 44 sekund.

Neporazitelnost na osmistovce uhájila Jihoafričanka Caster Semenyaová, která si pod tlakem soupeřek vylepšila o setinu osobní rekord na 1:55,27. Necelou půlsekundu na ni v dramatickém finiši ztratily Francine Niyonsabaová z Burundi (1:55,47) a Američanka Ajee Wilsonová (1:55,61), které překonaly národní maxima.

Suverénní byla znovu výškařka Maria Lasickeneová, která výkonem 205 centimetrů překonala rekord mítinku. Suverénně nejlepší steeple sezony zaběhl Američan Evan Jager, který byl časem 8:01,29 o více než tři sekundy rychlejší než dosavadní lídr světových tabulek olympijský vítěz Conseslus Kipruto. Ten kvůli bolavému kotníku nedokončil nedělní závod v Rabatu a v Monaku se nakonec na start nepostavil.

Mítink atletické Diamantové ligy v Monaku:

Muži:

100 m (vítr +0,7 m/s): 1. Bolt (Jam.) 9,95, 2. Young (USA) 9,98, 3. Simbine (JAR) 10,02.

400 m: 1. Van Niekerk (JAR) 43,73, 2. Makwala 43,84, 3. Thebe (oba Botsw.) 44,26.

1500 m: 1. Manangoi 3:28,80, 2. Cheruiyot 3:29,10, 3. Kwemoi (všichni Keňa) 3:32,34.

3000 m př.: 1. Jager (USA) 8:01,29, 2. Birech (Keňa) 8:07,68, 3. Kebenei (USA) 8:08,30.

Tyč: 1. Lisek (Pol.) 582, 2. Kudlička (ČR) a Ménaldo (oba Fr.) 572.

Oštěp: 1. Röhler (Něm.) 89,17, 2. Vadlejch (ČR) 85,43, 3. Vetter (Něm.) 85,14.

Ženy:

200 m (-0,2 m/s): 1. Ta Louová (Pobř. slon.) 22,25, 2. Jeffersonová (USA) 22,42, 3. Asherová-Smithová (Brit.) 22,89.

800 m: 1. Semenyaová (JAR) 1:55,27, 2. Niyonsabaová (Bur.) 1:55,47, 3. Wilsonová (USA) 1:55,61.

3000 m: 1. Obiriová 8:23,14, 2. Chepkoechová (obě Keňa) 8:28,66, 3. Muirová (Brit.) 8:30,64.

100 m př. (-0,2 m/s): 1. Harrisonová 12,51, 2. Nelvisová (obě USA) 12,52, 3. Williamsová (Jam.) 12,58.

Trojskok: 1. Ibargüenová (Kol.) 14,86, 2. Rojasová (Ven.) 14,83, 2. Williamsová (Jam.) 14,54.

Výška: 1. Lasickeneová (Rus.) 205, 2. Levčenková (Ukr.) 197, 3. Cunninghamová (USA) 197.

Další disciplíny:

Muži:

800 m: 1. Korir (Keňa) 1:43,10, 2. McBride (Kan.) 1:44,41, 3. Gakeme (Bur.) 1:44,54.

Ženy:

400 m př.: 1. Carterová 53,36, 2. Littleová (obě USA) 54,02, 3. Russellová (Jam.) 54,38.