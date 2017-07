Paříž - Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková porazila ve finále French Open Simonu Halepovou z Rumunska 4:6, 6:4, 6:3 a na pařížském grandslamu získala první titul v kariéře. Její soupeřka promarnila šanci stát se světovou jedničkou a posune se pouze na druhé místo.

"Pořád nemůžu uvěřit, že jsem vyhrála. Ve dvaceti letech. Nemám slov. Vždycky to byl můj sen, když jsem se na tenhle turnaj dívala v televizi," řekla Ostapeková, která narozeniny oslavila před dvěma dny. "Samozřejmě vím, že na moje narozeniny získal Gustavo Kuerten na Roland Garros vůbec první titul v kariéře. Asi to bylo šťastné znamení," dodala.

Ostapenková nevstoupila do čtvrtého finále v kariéře vůbec dobře a po ztrátě prvního setu prohrávala ve druhém už 0:3. Pak se ale ziskem čtyř gamů za sebou nadechla k obratu a sadu získala poměrem 6:4. Otáčet musela dvacetiletá Lotyška i rozhodující set, protože soupeřce povolila náskok 3:1. K titulu ji však posunulo vítězství v pěti následujících hrách.

"Když jsem prohrávala ve druhém setu, řekla jsem si, že nemám co ztratit. Snažila jsem se hrát agresivně a všechno se nakonec obrátilo v můj prospěch. Bojovala jsem o každý bod," přidala Ostapenková. "Byla jsem hrozně nervózní, asi jsem nebyla na výhru připravená," posteskla si Halepová.

"Jelena míč trefovala míče skvěle a v některých chvílích jsem si na kurtu připadala jako divák. Zasloužila si vyhrát," prohlásila rumunská tenistka. "Je to těžké, ale doufám, že to časem přejde. Musím dál pracovat, protože bych hrozně ráda zopakovala takhle povedený turnaj. A uvidíme, jak to dopadne," přidala.

Ostapenková se prvního titulu na okruhu WTA dočkala po třech prohraných finále. Poslední ženou, která získala první titul v kariéře na grandslamu, byla Američanka Barbara Jordanová na Australian Open v roce 1979. Lotyška se navíc stala první nenasazenou vítězkou Roland Garros od Britky Margaret Scrivenové v roce 1933.

Pětadvacetiletá Halepová naopak nedokázala v první grandslamový triumf proměnit ani druhou finálovou účast na French Open, v Paříži před třemi lety nestačila na Mariu Šarapovovou z Ruska. V žebříčku se posunula na druhé místo za Němku Angelique Kerberovou, česká semifinalistka Karolína Plíšková je nadále třetí. Ostapenková se ze 47. pozice posune na dvanáctou.

Duel nenasazených párů ve finále čtyřhry zvládli Američan Ryan Harrison s Michaelem Venusem z Nového Zélandu, když si poradili s mexicko-americkým párem Santiago González, Donald Young 7:6, 6:7 a 6:3. Oba si připsali první grandslamový titul v kariéře, naopak González prohrál i čtvrtý duel o titul na turnajích velké čtyřky.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 36 milionů eur):

Muži:

Čtyřhra - finále:

Harrison, Venus (USA/N. Zél.) - González, Young (Mex./USA) 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3.

Ženy:

Dvouhra - finále:

Ostapenková (Lot.) - Halepová (3-Rum.) 4:6, 6:4, 6:3.

Junioři:

Dvouhra - finále:

Popyrin (3-Austr.) - Kuhn (11-Šp.) 7:6 (7:5), 6:3.

Čtyřhra - finále:

Kuhn, Piros (1-Šp./Maď.) - Kirkov, Thomas (USA) 6:4, 6:4.

Juniorky:

Dvouhra - finále:

Osuigweová (7-USA) - Liuová (6-USA) 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.

Čtyřhra - finále:

Andreescuová, Branstineová (1-Kan.) - Pěrvušinová, Potapovová (2-Rus.) 6:1, 6:3.