Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů jsou blízko postupu do extraligy a velkou zásluhu na tom má i brankář Tomáš Závorka. Třicetiletý gólman se do sestavy Energie poprvé dostal až v 6. kole baráže, od té doby ale týmu pomohl k pěti výhrám. Závorka dosud inkasoval jen tři góly a přesvědčil trenéry, že mu v závěru sezony mají dát důvěru na úkor jedničky Filipa Novotného.

"Přiznám se, že mě čísla (osobní statistiky) vůbec nezajímají. Jediná statistika, která je podstatná, jsou týmové body," řekl Závorka po úterní výhře nad Kladnem 3:0.

"Pokud má někdo dobrá čísla, tak je to hezké, ale já jsem tady před třemi čtyřmi lety měl výborná čísla a nedostali jsme se ani do předkola play off. Co z toho tým má, když se daří jednotlivci? Důležité je, aby se dařilo týmu," uvedl s tím, že jestli někdo chce nahánět individuální čísla, má jít hrát tenis. "Mě zajímá jen tabulka a to, abychom postoupili," řekl.

Karlovy Vary jsou na tom momentálně dobře. Dvě kola před koncem baráže vedou s náskokem čtyř bodů na Litvínov a šesti na Jihlavu s Kladnem. K definitivní jistotě návratu do extraligy potřebují získat jen bod. Kdyby v úterý vyhrála Jihlava na ledě Litvínova, mohla Energie již postup slavit s předstihem.

"Pokud by to dopadlo už v úterý, bylo by to veselejší. My jsme ale věděli, že si to musíme uhrát sami a nesmíme spoléhat na někoho jiného. Chtěli jsme urvat tři body a to se podařilo," uvedl Závorka. "Dokud to není uzavřené, musí se hrát. Všichni mají o co hrát a asi to bude masakr až do posledního zápasu," podotkl.

Odchovanec Sokolova, který v Karlových Varech působí od mládežnických let, chytá již třetí baráž v řadě. "Zažil jsem dvě baráže, kdy se šlo z extraligy a to je hrozné. Člověk si to nedovede představit. Jestli někdo říká, že v play off je tlak, tak si neumí představit, jaký je v baráži, když jde tým ze shora. To je hrůza," uvedl Závorka.

V roce 2016 se Západočeši i díky jeho pomoci v nejvyšší soutěži udrželi, loni sestoupili. Následně ale vyhráli první ligu a teď bojují o návrat do extraligy. "Máme výhodu, že jdeme zezdola. My jsme si to ale nepřišli zkusit, chceme postoupit. Náš cíl je jasný. Tlak je ale daleko menší, než když se jde (do baráže) z extraligy a může se spadnout," dodal Závorka.