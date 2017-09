New York/Dháka - Rada bezpečnosti OSN dnes odsoudila násilí v Arakanském státě na východě Barmy, před kterým prchají do Bangladéše statisíce Rohingů. Generální tajemník OSN António Guterres před Radou označil situaci za katastrofální a vyzval všechny státy, aby do destabilizované oblasti poslaly humanitární pomoc. Z Barmy do Bangladéše od 25. srpna odešlo podle údajů OSN na 380.000 Rohingů, přičemž 60 procent běženců tvoří děti.

Mluvčí barmského prezidenta Tchina Ťjo dnes řekl, že muslimští Rohingové kompletně opustili 176 ze svých 471 osad, nejméně z dalších 34 odešla část obyvatel. Zpravodajka amerického deníku The New York Times nedávno popsala barmskou uprchlickou krizi jako "nekonečný proud" lidí valící se přes hranici s Bangladéšem.

"Jestliže musela třetina populace Rohingů opustit své domovy, dá se to podle vás popsat nějak jinak?" odpověděl generální tajemník OSN na otázku, zda se v Barmě jedná o etnickou čistku. "Žádám barmské úřady, aby zastavily vojenské operace a násilí a aby respektovaly zákon," pokračoval. Události v Barmě označil za dramatickou tragédii. "Musíme ji ukončit," řekl Guterres.

Tažení barmské vlády proti Rohingům dnes v otevřeném dopise adresovaném RB OSN odsoudilo také 29 osobností, včetně několika laureátů Nobelovy ceny. "Vyzýváme vás, abyste podnikli rázná opatření k zastavení násilí proti nevinným civilistům," píše se v dopise podepsaném mimo jiné nejmladší laureátkou Nobelovy ceny za mír Malalou Júsufzaiovou, jihoafrickým aktivistou Desmondem Tutuem či britským milionářem Richardem Bransonem.

Barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij, která rovněž obdržela cenu za mír, dnes prostřednictvím svého mluvčího oznámila, že se příští týden nezúčastní rokování o situaci Rohingů v rámci Valného shromáždění OSN. Mluvčí řekl, že má na práci "naléhavější záležitosti". Su Ťij zároveň sdělila médiím, že příští úterý se k tématu vyjádří v televizním přenosu.

Převážně buddhistická Barma Rohingy neuznává jako etnikum, dlouhodobě je pronásleduje a upírá jim občanství a základní lidská práva. Nejnovější vlna násilí v Barmě začala, když povstalci z řad Rohingů 25. srpna zaútočili na několik desítek policejních stanic a vojenské stanoviště v barmském Arakanském státě. Armáda zahájila protiofenzivu, jejímž cílem je podle kritiků vyhnat Rohingy z Barmy.

Při střetech mezi Rohingy a bezpečnostními složkami přišly o život stovky lidí. Dalších 84 zahynulo při pokusech o překonání řeky Náf na hranici s Bangladéšem. V úterý večer a dnes ráno v ní bangladéšská policie nalezla devět mrtvol.