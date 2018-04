New York - Příjezd expertů mezinárodní Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) do syrského města Dúmá byl dnes opět odložen, důvodem je údajná úterní přestřelka. S odkazem na nejmenovaný zdroj z OSN v Sýrii a na další zdroje obeznámené s prací bezpečnostního týmu OSN v Dúmě o tom informovala agentura Reuters. Dúmá se 7. dubna stala terčem údajného chemického útoku, který si vyžádal přes 40 životů a který opoziční síly a Západ připisují syrské vládě. Damašek stejně jako jeho spojenec Moskva obvinění z útoku odmítají. Vyšetřovatelé OPCW do Sýrie dorazili o víkendu, dosud se ale do Dúmy nedostali.

Syrský zástupce při světové organizaci Bašár Džaafarí v úterý oznámil, že do Dúmy odjel bezpečnostní tým OSN a že OPCW čeká na jeho pokyn, aby do města vyslala své experty. Agentura Reuters dnes s odkazem na zdroj napojený na bezpečnostní tým OSN uvedla, že v Dúmě se na místě, kam přijel bezpečnostní tým OSN, střílelo, což mělo za důsledek dnešní odklad příjezdu vyšetřovatelů OPCW. Další podrobnosti o střelbě zdroj neuvedl. Podle jiného zdroje se bezpečnostní tým setkal s demonstranty, kteří požadovali humanitární pomoc, a následně bylo slyšet výstřely. Tým OSN pak místo opustil.

Agentura Reuters dříve s odkazem na nejmenovaný zdroj OSN v Sýrii informovala, že experti OPCW dnes do Dúmy zřejmě nedorazí. Tento zdroj se však o údajné střelbě nezmínil.

V noci na sobotu podnikly Spojené státy, Británie a Francie koordinovaný vojenský úder na syrské cíle, které podle západních zemí sloužily ke zpracovávání a dalšímu skladování chemických zbraní. Nikdo při náletech nezemřel.

Zda byly chemické zbraně opravdu použity, by měla vyšetřit právě OPCW. Její představitelé jsou v Sýrii od soboty a do Dúmy měli dorazit už v pondělí. Moskva nicméně tehdy uvedla, že vyšetřování bylo odloženo mimo jiné kvůli bezpečnostní situaci. Spojené státy v této souvislosti vyslovily obavu, že Rusko a syrská vláda chtějí vyšetřování v Dúmě zmařit, podobně se vyjádřily také Británie a Francie. Francouzské ministerstvo zahraničí v úterý vyjádřilo obavu, že důkazy o chemickém útoky z Dúmy mizí, zatímco vyšetřování se odkládá. Moskva obvinění z maření práce mezinárodních expertů odmítá.