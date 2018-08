Red Deer (Kanada) - Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála na turnaji Hlinka Gretzky Cup v Kanadě s Ruskem 0:3 a přišla o šanci postoupit do semifinále. Svěřenci trenéra Aloise Hadamczika ani ve druhém duelu v Red Deer nedokázali vstřelit branku a dnes budou hrát s Finskem o třetí místo ve skupině.

Mladí čeští hráči měli proti sborné střeleckou převahu, nedokázali však překonat Jaroslava Askarova, který si připsal 35 zákroků. Jeho protějšek Nick Malík naopak inkasoval dvě branky již v první třetině. Třetí gól přidali Rusové ve třetí části.

"Hráli jsme o žití nebo nežití v turnaji, potřebovali jsme bodovat a vyhrát a to se nám nepovedlo. Sice soupeře přestřílíme, ale nedáme gól. A bez gólů se těžko vyhrává," řekl spolupracovníkovi ČTK asistent trenéra Radek Bělohlav. "Chybělo nám trochu síly. Kluci toho mají plné zuby a je vidět, že zakončení nemá správný důraz, jako mělo v přípravném zápase s Kanadou," doplnil.

První část turnaje Češi zakončí duelem s Finskem a proti úřadujícím mistrům světa v této věkové kategorii se budou snažit smazat nulu v kolonce vstřelených branek i bodů. Také Seveřané oba předchozí zápasy prohráli. "Už musíme dát gól, protože to by snad ani nebylo možné, kdybychom gól nedali," řekl útočník Marcel Barinka.

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let:

Skupina A (Edmonton):

Švédsko - Švýcarsko 5:0 (1:0, 0:0, 4:0), Kanada - Slovensko 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Tabulka:

1. Kanada 2 2 0 0 0 14:2 6 2. Švédsko 2 2 0 0 0 9:2 6 3. Slovensko 2 0 0 0 2 4:8 0 4. Švýcarsko 2 0 0 0 2 0:15 0

Skupina B (Red Deer):

ČR - Rusko 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Branky: 11. Činachov, 19. Lichačov, 52. Podkolzin.

USA - Finsko 6:2 (2:1, 1:1, 3:0).

Tabulka:

1. USA 2 2 0 0 0 12:2 6 2. Rusko 2 2 0 0 0 10:2 6 3. Finsko 2 0 0 0 2 4:13 0 4. ČR 2 0 0 0 2 0:9 0

Lang: Rusové byli horší než Američané, ale nejsme schopní dát gól

Ani ve druhém zápase na Hlinka Gretzky Cupu v kanadském Red Deeru Češi neuspěli, když prohráli s Ruskem 0:3 a za šest třetin stále ještě nedokázali na turnaji skórovat. Podle útočníka Martina Langa přitom byla sborná snazším soupeřem než o den dříve Američané.

"Rusové nebyli tak rychlí jako Američané, jejich přechod do útoku byl docela pomalý, ale dali góly a my jsme je bohužel nedali," zhodnotil zápas Lang. Češi protivníka jasně přestříleli, přesto sborná vyhrála 3:0. "Rusové byli horší než Američané a měli jsme je porazit, ale neporazili jsme je," řekl spolupracovníkovi ČTK plzeňský útočník.

Šestnáctiletý hráč se sám dostal do několika slibných šancí, ruského brankáře Jaroslava Askarova ale ani on překonat nedokázal. "Měl jsem udělat něco navíc. Kdybych udělal něco líp, tak by to tam spadlo, ale nedokázal jsem to," zpytoval svědomí člen plzeňské řady Lang - Přikryl - Mužík, která spolu hraje v nezměněném složení už od přípravy.

Ráz zápasu určila první branka, kterou Češi dostali v oslabení po zbytečném vyloučení Michala Teplého. Podobný rys neslo hned několik českých faulů. "Snažili jsme se získat puky v útočném pásmu až moc. Trochu jsme to tam přeháněli a z toho pak pramenily fauly," uznal Lang.

Ve třetím zápase ve skupině čekají český výběr Finové, kteří jsou podobně jako Češi zatím bez bodu. "Je potřeba být agresivní a musíme Finy dohrávat. To nemají rádi a z toho bychom mohli těžit," dodal útočník, který by v příští sezoně měl hrát za Kamloops Blazers v juniorské WHL.