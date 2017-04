Poprad - Čeští hokejisté do 18 let podlehli ve čtvrtfinále mistrovství světa Finsku 5:6 v prodloužení. S obhájci zlata prohrávali svěřenci kouče Václava Varadi v úvodu druhé třetiny už 1:5, ale dokázali zásluhou Filipa Zadiny v 58. minutě vyrovnat. V čase 69:02 rozhodl Santeri Virtanen.

Pro český tým turnaj skončil s nelichotivou bilancí jediné výhry z pěti utkání. Zvítězil pouze nad Běloruskem, které bojuje o udržení. Od zisku stříbra v roce 2014 vypadla česká osmnáctka již ve čtvrtfinále potřetí za sebou.

Jen malou náplastí může být kousek, který se jí povedl - podle webu IIHF šlo o největší návrat do zápasu v kategorii osmnáctiletých. Smazání čtyřgólového deficitu je zároveň vyrovnáním rekordu mezi všemi reprezentačními kategoriemi mužů i žen pod hlavičkou mezinárodní federace.

Klíčový duel turnaje začal Varaďův výběr se Škarkem v brance. Finové, kteří během sezony vyhráli jen jeden z pěti vzájemných duelů, začali ve stejném duchu, jak odehráli základní skupinu, v níž neztratili ani bod. Na brzkou trefu Heiskanena ještě odpověděl Mikyska, ale pak se dlouho zdálo, že přijde další čtvrtfinálový výprask.

Mezi 15. minutou a koncem první třetiny Seveřané třikrát udeřili a vyhnali Škarka na střídačku. "Dostat čtyři góly za dvacet minut je hrozné. Sice se k nim odrážely puky, ale mít štěstí k tomu prostě patří. Byli na první třetinu zřejmě lépe koncentrovaní," zlobil se kapitán Martin Nečas.

Ani Škarkův náhradník Patera však neudržel čisté konto dlouho. Když se ve 26. minutě trefil podruhé Talvitie, ožívaly vzpomínky na loňský debakl 0:8 s Američany. Čeští mladíci ale nerezignovali.

Novou vlnu energie do žil jim vlilo brzké snížení, když se na začátku 28. minuty prosadil v přesilovce dorážející Chytil. Přesně po 32 odehraných minutách ho napodobil Škvrně, který se blýskl parádní individuální akcí. A když uspěl ještě před druhou přestávkou Machala, spěl duel do dramatické koncovky.

"V kabině jsme si řekli, že když nám mohou dát čtyři branky za jednu třetinu, tak proč bychom jim nemohli udělat ve druhé třetině to samé? Začali jsme hrát úplně jiný hokej a Finové se začali bát o výsledek," všiml si Nečas.

Finové se postupně zaměřili na hlídání těsného náskoku, což se jim vymstilo. V 58. minutě našlápl Hladoník ve středním pásmu, našel skvěle Zadinu a bylo vyrovnáno. V samém závěru základní hrací doby mohli ještě Finové v přesilovce strhnout vítězství na svou stranu, dokonce už se i radovali, ale během velké skrumáže kotouč za brankovou čáru nedostali, což potvrdil i sudí u videa.

V prodloužení byly k vidění velké šance na obou stranách, ale rozhodnutí přišlo až 58 vteřin před koncem při hře tři na tři, když pykali na trestné lavici Machala a Vesalainen. Heiskanenovu možnost ještě pokryl Patera, ale Virtanen byl u vyraženého kotouče nejrychleji a poslal ho do sítě.

"Získali jsme puk u nás v pásmu, a když jsme projížděli středním, poslal jsem puk na Mira (Heiskanena). Šel dobře do brány, sice ho zastavili, ale já jsem puk dorazil. Díky bohu, že jsme vyhráli," řekl Virtanen.

"Ze začátku jsme byli hodně nervózní. Na co Finové sáhli, to skončilo v bráně. V podstatě jsme začali hrát svoji hru až za stavu 1:4," řekl trenér Varaďa. "Hrálo se nahoru dolů a byli jsme silnější na puku. Ukázali jsme velké srdce a vůli utkání obrátit. Finové tím byli zaskočeni, zřejmě očekávali, že při jejich vysokém vedení už to pro ně bude lehké. Překvapili jsme je a myslím si, že jsme hodně sahali po postupu," prohlásil kouč.

Čtvrtfinále:

--------

Finsko - ČR 6:5 v prodl. (4:1, 1:3, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Heiskanen (Vaakanainen, Vesalainen), 15. Nyman (Vesalainen), 19. Vaakanainen (Ikonen, Heiskanen), 20. Talvitie (Heiskanen, Ylonen), 26. Talvitie (Virtanen, Ylonen), 70. Virtanen (Heiskanen) - 8. D. Mikyska (Hrabík, J. Dvořák), 28. Chytil (F. Zadina, Safin), 32. Škvrně (Kondelík, D. Mikyska), 39. Machala (Nečas, Kvasnička), 58. F. Zadina (Hladoník, Hrabík). Rozhodčí: Kuljev (Rus.), Nikolic (Rak.) - Kupčus (Lot.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 6:6. Využití: 1:2. Diváci: 1194.

Sestava ČR: Škarek (20. Patera) - Mikyska, Kvasnička, Galvas, F. Král, Buchtela, Šalda, Bednář - M. Kaut, Nečas, Machala - Hladoník, Hrabík, F. Zadina - Kern, Chytil, Safin - J. Dvořák, Kondelík, Škvrně. Trenér: Václav Varaďa.

Kanada - Švédsko 3:7 (0:1, 2:3, 1:3)

Branky: 22. Strome, 35. Entwistle, 55. Comtois - 34. a 45. Olofsson, 20. Zetterlund, 31. Bäck, 40. Hugg, 49. Brännström, 58. Lundeström.

17:30 Rusko - Slovensko,

19:30 USA - Švýcarsko.

O udržení - 1. zápas:

--------

Bělorusko - Lotyšsko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 39. Martynov, 60. Jerjomenko.