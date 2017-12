Ilustrační foto - Zug - HC Kometa Brno, odvetné utkání osmifinále play off hokejové Ligy mistrů, 1. října v Zugu. Zleva hokejisté Brna Lukáš Vágner, Tomáš Mlynář a Jan Süss oslavují gól.

Ilustrační foto - Zug - HC Kometa Brno, odvetné utkání osmifinále play off hokejové Ligy mistrů, 1. října v Zugu. Zleva hokejisté Brna Lukáš Vágner, Tomáš Mlynář a Jan Süss oslavují gól. ČTK/AP/Alexandra Wey

Brno - Osmnáctiletý útočník hokejistů Komety Brno Jan Süss má za sebou báječný týden snů. V úterý zazářil v zápase Ligy mistrů ve finském Jyväskylä, kde hattrickem pomohl Brňanům k remíze 3:3 a slibným vyhlídkám do odvety. Ve své dnešní extraligové premiéře se hned v úvodní třetině zapsal i do listiny střelců v tuzemské nejvyšší soutěži.

"Vážím si šance, kterou jsem dostal. Celý tento týden si užívám. Hattrick v Lize mistrů mě obrovsky nakopl. Doufám, že si šanci podržím," přiznal Süss v rozhovoru s novináři.

Zajímavostí je, že všechny čtyři branky vstřelil shodou okolností bekhendem. "Pro mě je to oblíbený způsob střelby. Bekhend jsem měl vždycky docela dobrý a vychází mi to. Při dnešním gólu jsem nabral slušnou rychlost. Tomáš Vincour mi parádně postrčil puk do jízdy. Jen jsem kolem boleslavských beků projel a zakončil nad rameny brankáře. Možná podobným způsobem jako ve Finsku," srovnával Süss.

Jeho výstavní branku ocenil i bývalý reprezentant a současný asistent mladoboleslavského kouče Viktor Ujčík, jenž sám býval obávaným kanonýrem. "Byla to úžasná individuální akce. Jak provedením, tak i zakončením. Mohu mu jen pogratulovat," vysekl Ujčík poklonu brněnské naději.

"Jen jsem poslechl kluky, kteří mi řekli, ať puk do branky hodím bekhendem," usmíval se Süss. "Bekhend je moje docela silná parketa. Dřív jsem si dělal ze sebe legraci, že mám lepší bekhend než forhend. Což se nyní potvrzuje. A dávám tomuto zakončení často přednost," řekl Süss.

Po zápase dostal do sbírky trofejí puk, jímž vstřelil svůj první extraligový gól. "Dám si jej do vitríny. Už tam mám jeden puk ze zápasu Ligy mistrů," usmál se Süss.

Právě výkon v úterním klání v Jyväskylä mu vynesl nominaci i k dnešnímu extraligovému zápasu. "Gól, který dnes dal, byl naprosto přesnou kopií jednoho z jeho gólů ve Finsku. Má tah na branku, což je jeho hlavní dominanta. Musí získat ještě herní praxi a lépe se srovnat se systémem. Pokud ale bude na sobě dál pracovat, tak bude určitě platným hráčem," zhodnotil extraligového nováčka trenér Komety Kamil Pokorný.