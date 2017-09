Pardubice - Osminásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa se letos na start slavného říjnového dostihu nepostaví. Čtyřiašedesátiletý žokej a trenér řekl Radiožurnálu, že by se nestihl připravit. S jezdeckou kariérou nicméně končit nehodlá.

"Když se mi podíváte na pupek, tak tenhle rok ani nejsem připravený na to, že bych měl jet Velkou pardubickou. Ale neházím flintu do žita. Pokud se nám s doktory podaří zažehnat mé problémy, rád si na to sednu, protože pořád tři koně denně v práci jezdím," uvedl Váňa.

Ve Velké pardubické startoval osmadvacetkrát, poprvé v roce 1985. Čtyřikrát vyhrál s Železníkem, jednou s Vronským a tři vítězství přidal s Tiumenem. Naposledy se přes Taxisův příkop přenesl před třemi lety, tehdy skončil s Tiumenem šestnáctý.

Do dostihu, který se poběží v neděli 8. října, pošle tři až čtyři svěřence. "Je to o zdravotním stavu koní. Rádi bychom, aby byl na startu Zarif. Hodně se mi líbí i No Time To Loose, který byl sice v kvalifikaci druhý, ale je to kůň s obrovským potenciálem," konstatoval Váňa. Startovat by měl i Ange Guardian, který loni doběhl na druhém místě.