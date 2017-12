Praha - Novoroční oslavy v Praze si vynutí uzavření některých komunikací pro automobily v centru města. Dnes o tom informoval pražský magistrát. Omezení se budou v neděli týkat Václavského a Staroměstského náměstí a také okolí Karlova mostu. Na Nový rok souvisí plánované uzavírky s novoročním ohňostrojem, který budou lidé sledovat zejména z okolí Dvořákova nábřeží. Kromě dopravních omezení město posílí bezpečnostní opatření.

Příjezd na Staroměstské náměstí z Pařížské ulice bude v neděli uzavřen od 20:00 do 03:00. Na Václavském náměstí nebude možné od nedělních 12:00 do pondělních 10:00 parkovat. Ve stejném časovém úseku nebude možné vjet do Wilsonovy ulice. Ulice Jindřišská, Vodičkova, Štěpánská a Ve Smečkách budou autům uzavřeny od nedělních od 16:00 do pondělních 08:00.

Od nedělních 23:30 do 01:30 bude uzavřena také komunikace Křižovnická - Smetanovo nábřeží v úseku mezi Platnéřskou ulicí a ulicí Karoliny Světlé. Na Malé Straně budou v době od 21:00 do 02:00 neprůjezdné Josefská a Mostecká ulice.

V souvislosti s novoročním ohňostrojem budou dopravní omezení platit v pondělí od 16:00 do 18:30. Uzavřeno bude Dvořákovo nábřeží v úseku od Štefánikova mostu po náměstí Jana Palacha a ulice 17. listopadu od náměstí Curiových po náměstí Jana Palacha. Zákaz bude platit také pro Pařížskou ulici zhruba k hotelu InterContinental. Na opačném břehu Vltavy bude uzavřeno nábřeží Edvarda Beneše v úseku mezi Klárovem a Štefánikovým mostem. Auta nevjedou na Čechův, Mánesův a Štefánikův most a most Legií. Výrazně omezený bude i provoz tramvají, magistrát doporučuje využívat raději metro.

Město v době oslav také posílí bezpečnostní opatření. "S vedením městské i státní policie jsme vyčlenili nadstandardní počet speciálně instruovaných příslušníků, strážníků, policistů a velitelů. Jejich připravenost a organizaci jsme prověřili už před vánočními svátky," uvedl radní pro bezpečnost Libor Hadrava (ANO). Policisté a strážníci v neděli dohlédnou na dodržování dopravních opatření i zákazu prodeje pyrotechnického materiálu. Na Vltavě budou dohlížet čluny obou bezpečnostních složek.