Praha - Politické strany, příznivci krajní pravice i odboráři dnes pořádají prvomájová shromáždění. Občanští demokraté se sešli tradičně na pražském Petříně, komunisté na holešovickém Výstavišti a sociální demokraté na Střeleckém ostrově. Odborový svaz Kovo si Svátek práce připomíná v Brně.

ANO, které loni uspořádalo prvomájové setkání s občany na pražské náplavce, tentokrát oslavilo 1. máj na Ladronce v Praze 6. Pro veřejnost tam hnutí na odpoledne připravilo sportovní hry.

Příznivci krajní pravice svolali shromáždění na plzeňské náměstí Republiky, pořádala ho Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), Dělnická mládež a Blok proti islamizaci.

Demonstraci v Plzni narušili dva zástupci DSSS, vběhli do opozice

Demonstraci s názvem Národní 1. máj, kterou dnes pořádala na plzeňském náměstí krajně pravicová Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), Dělnická mládež (DM) a Blok proti islamizaci (BPi) narušily na počátku dvě osoby z pravicově radikální DSSS. Ještě před projevy vběhly do shromážděné opozice příznivců levicového extremismu, a narušily tak veřejný pořádek; policie oba muže předvedla na obvodní oddělení k dalším úkonům, řekla ČTK policejní mluvčí Veronika Hokrová.

"Situace se tímto uklidnila a v současné době jsou oba muži řešeni pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití," uvedla.

Demonstrace krajní pravice se zúčastnilo zhruba 100 až 150 lidí, nebylo zcela jasné, kdo jsou náhodní kolemjdoucí a kdo sympatizanti a zástupci stran a hnutí. Odpůrců, většinou mladých lidí, bylo zhruba 50. Od demonstrujících je oddělily čtyři policejní dodávky a kordon asi 20 policistů.

Podle informací ČTK na sebe oba tábory ještě před zahájením projevů pokřikovaly a kvůli hrozícím střetům musela policie oba tábory oddělit. Demonstrující přednášeli projevy z oplocené střechy patrového autobusu, který si na manifestaci zapůjčili. Kromě zástupců tří pořadatelských stran a hnutí hovořili zástupci Národní domobrany, Národní demokracie, Spolku Lidé Lidem a další sympatizanti; na závěr pak poslanec Národní rady Slovenské republiky Ján Kecskés z Lidové strany Naše Slovensko. Nejdelší projev na úvod měl předseda DSSS Tomáš Vandas.

Po dvě hodiny trvajících projevech, které doprovázel nesouhlasný pokřik a pískotem odpůrců akce, pak pozvali pořadatelé akce zúčastněné na afterparty do plzeňské restaurace poblíž centra. Policie ji bude sledovat kvůli možným konfliktům.

Téměř 200 lidí se zúčastnilo demonstrace za dostupné bydlení

Téměř 200 lidí se zúčastnilo demonstrace s názvem Za dostupné bydlení a důstojnou mzdu, kterou organizovaly Socialistická Solidarita, Alternativa zdola a iniciativa za dostupné bydlení Bydlet-žít. Průvod za skandování hesel 'prázdné domy lidem', 'byty pro lidi, ne pro zisk' či 'stop airbnb' přešel z Jungmannova náměstí na Malé náměstí, kde demonstrace skončila.

Karel Růžička z Alternativy zdola kritizoval drahé pronájmy bytů v Praze. Řešením by podle něj mělo být zavedení regulačních pravidel jako v zahraničí. Připomněl také, že výdělek z provozování služby airbnb je třikrát až čtyřikrát vyšší než z klasického pronájmu bytu. Vyzval rovněž ke komplexnějšímu řešení zákona o sociálním bydlení.

V Praze je nedostatek bytů a ceny zdejších nemovitostí rostou. Podle nedávných údajů poradenské společnosti Deloitte činila ke konci loňského roku prodejní cena bytů v Praze 70.800 Kč za metr čtvereční. Pokud jde o nové byty, podle statistik developerských společností Trigema, Skanska Reality a Central Group vzrostla průměrná prodejní cena v Praze na konci letošního prvního čtvrtletí meziročně o 22,8 procenta na 88.552 korun za metr čtvereční. V hlavním městě nastal zlom v polovině roku 2015. Od té doby novostavby zdražily zhruba o tři pětiny.

Komunisté na Výstavišti řešili témata nadcházejících voleb

Stovky příznivců KSČM se jako každý rok sešly na pražském Výstavišti. Na pódiu se představili kandidáti do pražského zastupitelstva a Senátu pro podzimní volby. Se skupinou zhruba tří desítek odpůrců s vlajkami USA, Ukrajiny či NATO se komunisté střetli hlavně slovně, ale vznikla i drobná strkanice. Jednička kandidátky komunistů do voleb Marta Semelová vyzvala policii k rozehnání odpůrců, antikonfliktní tým nicméně spory řešil domluvou.

Na prvomájové akci už tradičně hrála dechovka, kterou na pódiu střídali politici. S ohledem na komunální a senátní volby dostali prostor lokální politici, kteří budou letos kandidovat. Na místě byly také stánky s občerstvením, propagačními materiály či knihami.

Hlavním problémem hlavního města je podle komunistických kandidátů do zastupitelstva nedostatek bytů. "Bydlení je jedna naše priorita, aby lidé měli právo na střechu nad hlavou," uvedla kandidátka KSČM na primátorku a také do Senátu Semelová. Je podle ní hanbou kapitalistického systému, že se lidé včetně důchodců musejí bát, aby neskončili pod mostem. Ve výstavbě nových bytů by se podle komunistů měl angažovat magistrát i městské části.

Dalším tématem, které kandidáti zdůraznili, byla doprava. Například MHD by měla být podle KSČM zdarma a Libeňský most, o kterém se v metropoli v posledních týdnech živě diskutuje, by se neměl bourat a rozšiřovat.

Stejně jako v minulých letech i letos ke Křižíkově fontáně dorazila skupina antikomunistů, vyzbrojených vlajkami USA a NATO, transparenty připomínajícími zločiny komunismu a hesly typu "Rudý zrůdy". Výměna názorů se místy vyostřovala a chvílemi museli diskutující jednotlivce kvůli vyostřené náladě oddělovat policisté.

Semelová na pódiu označila odpůrce za chátru a vyzvala policii, aby je rozehnala. Na jednom z antikomunistických transparentů bylo dáno rovnítko mezi symboly srpu a kladiva a hákového kříže, což je podle Semelové znevážení obětí druhé světové války z řad komunistického odboje. Doplnila, že chce proti autorům transparentu podat trestní oznámení.

Ještě ostřeji se vyjádřil další kandidát KSČM do Senátu Karel Skoupil. Přítomné názorové odpůrce označil za tupce a přirovnal je k henleinovcům. "Vážení pomatenci, vemte se za ruce a běžte do prdele!" vzkázal jim. Parafrázoval tím jeden z transparentů odpůrců, na kterém stálo "Evropa je náš domov, chcete-li na východ, táhněte na Sibiř!"

ODS spojila 1. máj s připomínkou 100. výročí ČSR

ODS letos spojila svou tradiční prvomájovou akci na Petříně s připomínkou stoletého výročí existence Československa. Kromě zábavy a vědomostních soutěží ale nabídla také svůj rámcový program pro podzimní komunální volby v hlavním městě.

Akce byla podle europoslance Jana Zahradila připravena především jako oslava svátku lásky, jara, klidu a pohody, nikoli jako politický mítink. Přesto se ale příchozím představovali i pražští zástupci občanských demokratů s výhradami k současnému chodu metropole.

Na Petříně se několik stovek příchozích mohlo zapojit do soutěží o historii státu rozdělených na období 1918 až 1938, 1939 až 1989 a 1989 až 2018. V první etapě měli poznat prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, ve druhé původní názvy stanic a ve třetí si mohli sdělit své poznatky, co by bylo třeba v Praze zlepšit.

Kromě modrých balonků mohli příchozí dostat i občerstvení včetně modré zmrzliny za pět korun a informační materiály. Volební kampaň v hlavním městě zahájila ODS už v březnu pod názvem Společně nastartujeme Prahu. Vymezila se proti stávajícímu vedení metropole.

"V Praze se neinvestuje, nestaví, neopravuje a vedení města selhává i při běžné údržbě. Uzavřené mosty, dopravní chaos, předražené byty, chybějící trasy metra, není kde zaparkovat. Prostě to nezařídili...," uvádějí občanští demokraté.

ODS na rozdíl od většiny dalších stran zatím neoznámila svého lídra pro pražské komunální volby.V kuloárech se mluví o místopředsedkyni ODS Alexandře Udženiji, která je místostarostkou Prahy 2 a předsedkyní zastupitelů ODS na magistrátu.

ANO si za lídra vybralo poslance Patrika Nachera, který by v primátorském křesle mohl nahradit Adrianu Krnáčovou. Společnou kandidaturu do komunálních voleb ohlásily TOP 09 a STAN. Jedničkou kandidátky by měl být europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a lídrem za STAN bude právnička Hana Marvanová. Lídra si už vybrali také Piráti, a to Zdeňka Hřiba. KDU-ČSL povede do voleb radní Jan Wolf, komunisty Marta Semelová.

Poslední komunální volby v Praze na podzim 2014 vyhrálo ANO se ziskem 17 zastupitelů v pětašedesátičlenném zastupitelstvu. Těsně za ním se 16 křesly skončila dosud vládnoucí TOP 09. Po osmi mandátech získaly Trojkoalice, ODS a ČSSD. Piráti mají stejně jako KSČM čtyři křesla. Od voleb v metropoli vládne koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice.

Hamáček: ČSSD bojuje za zájmy pracujících 140 let

Pražští sociální demokraté dnes na Střeleckém ostrově uspořádali pro své příznivce a další návštěvníky prvomájový program. U piva a klobásy si lidé mohli poslechnout hudební interprety a slova zástupců vedení pražské i celorepublikové ČSSD. Pro děti připravila olympiádu a skákací hrad. Akce se zúčastnil i předseda strany Jan Hamáček, který uvedl, že sociální demokracie ČSSD za práva pracujících bojuje 140 let.

Hamáček připomněl, že ČSSD letos slaví 140 let své existence a také 128 let od vůbec první oslavy prvního máje na Střeleckém ostrově, kdy se lidé sešli na podporu zavedení osmihodinové pracovní doby. "Od té doby se samozřejmě podařilo spoustu věcí dokázat, sociální demokracie společně s odbory a dalšími spolky prosadila to, čemu dnes říkáme sociální stát," uvedl.

I když se třeba osmihodinová pracovní doba a podobné věci mohou dnes zdát samozřejmé, je podle Hamáčka nutné v sociálnědemokratické politice pokračovat. Po krátkém proslovu předseda přítomným ženám rozdával oranžové růže.

V podobném duchu jako Hamáček mluvil i šéf pražské ČSSD Petr Pavlík. "Pro někoho je to svátek lásky, pro někoho je to svátek jara, pro nás sociální demokraty je to především svátek práce," uvedl k prvnímu máji. Připomněl, že sociální demokracie už 140 let bojuje za práva zaměstnanců, což je stále aktuální téma. "Naše práce nekončí, protože nekončí ekonomika a vztah zaměstnanců a zaměstnavatelů," zdůraznil. Poslední volební neúspěch je podle něj minulostí a je třeba se dívat do budoucna. ČSSD v posledních volbách do Sněmovny získala jen kolem sedmi procent hlasů.

Kromě piva, limonády či uzenin za lidové ceny si návštěvníci akce mohli zakoupit i trdelník nebo farmářské výrobky. Na pódiu se postupně střídal zpěvák Jiří Helekal, kapela Botox a od 18:00 je očekáván Václav Neckář a jeho kapela Bacily. Mezi návštěvníky i na pódiu byly mnohé známé stranické tváře, například poslanec a náměstek pražské primátorky Petr Dolínek, pražští radní Irena Ropková a Daniel Hodek nebo bývalý poslanec František Adámek.