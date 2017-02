Právě zveřejněno

Göteborg - Parádní dárek v podobě vysoké výhry 7:1 nad Finy dali čeští hokejisté Jaroslavu Špačkovi. Bývalý vynikající zadák, který u reprezentačního výběru zastává pozici asistenta trenéra, právě dnes oslavil třiačtyřicáté narozeniny.

"Čekám na to, co teď budou po mně chtít, co přijde. Chtěli mě tady hodit do sněžné jámy," řekl Špaček novinářům. "Ne, dělám si srandu. Ale něco asi padne. Však oni si to kluci vyberou sami. Nějaké pivo by si za to dnešní vystoupení zasloužili, ale máme před sebou ještě nedělní zápas. Takže to rozhodně nebude nic divokého," ujistil Špaček.

Variantu, že by nechal oslavu do letadla na cestu domů po nedělním utkání, dopředu zavrhl. "To budou asi všichni řídit. Uvidíme, kluci si něco vymyslí," řekl olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa. Sám se na pivo - svůj oblíbený mok - už těšil. "Já si určitě dát můžu. Já to potřebuju. A jestli mám narozeniny, nebo ne, to je v tomto směru úplně jedno," smál se Špaček.

Hráči o jeho narozeninovém dni dobře věděli. "V kabině jsme o tom mluvili. Určitě nějaká gratulace proběhne, protože jsme tady super parta a Jarda Špaček je navíc super chlap. Určitě mu něco připravíme," prohlásil gólman Pavel Francouz. "A ta sněžná jáma? To vážně nevím, kdo by ho uzvedl...," podotkl Francouz.