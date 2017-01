Londýn - I v oslabení fotbalisté Arsenalu vybojovali v anglické lize výhru nad Burnley 2:1. Rozhodující gól dal až v osmé nastavené minutě z penalty Alexis Sánchez. Chvíli předtím hosté vyrovnali, když Petra Čecha v brance překonali rovněž z penalty. Arsenal na druhém místě tabulky stále ztrácí osm bodů na vedoucí Chelsea, která vyhrála 2:0 nad Hullem.

Arsenal soupeře jasně přehrával a za první poločas měl i Čech více přihrávek než kterýkoli hráč Burnley. Jenže v koncovce se domácí těžko prosazovali. Až po hodině hry si naskočil na rohový kop Shkodran Mustafi a poslal Arsenal do vedení. Šlo už o 12. gól "Kanonýrů" hlavou v této sezoně, což je nejvíce ze všech týmů.

Jenže krátce nato dostal červenou kartu záložník Granit Xhaka a Arsenal hrál v deseti. Bylo to už osmé vyloučení Xhaky za poslední tři sezony. Burnley přesilovou hru využilo a Andre Gray v nastavení vyrovnal z penalty. Čech si sice na míč sáhl, ale v cestě do branky mu nezabránil.

"Do poslední chvíle jsem vyčkával, na míč jsem si sáhl, ale bohužel už byl za mnou a v takovém úhlu, že jsem ho nemohl vyrazit," uvedl Čech na svém webu.

Penalta rozlítila trenéra Arséna Wengera, který se dostal do potyčky se čtvrtým rozhodčím a byl vykázán na tribunu. Nyní ho zřejmě čeká trest, i když se po utkání omluvil. "Neviděl jsem žádnou penaltu, ale měl jsem mlčet. Musím se omluvit, i když jsem byl frustrován. Hlavní ale je, že jsme nakonec vyhráli," řekl Wenger.

Arsenal se totiž ještě vrhl do útoku a rovněž vybojoval penaltu za kopnutí do hlavy Laurenta Koscielnyho. Míč si vzal Sánchez a střelou do středu branky rozhodl. Gól padl v čase 97:13, nejpozději v historii.

Podle trenéra Burnley Seana Dycheho se však penalta kopat neměla, jelikož Koscielny byl v ofsajdu. "Je pro nás těžké přijmout porážku, zvláště když tam byl neodpískaný ofsajd," prohlásil.

"Alexis s penaltou naložil mazácky. Ukázalo to, že si hodně věří a je v pohodě. Všichni jsme rádi, jak to nakonec dopadlo. Jde o velmi cenné vítězství. Potřebovali jsme tři body a nakonec je máme," radoval se Čech.

Nastavení bylo důležité i v duelu Chelsea, která se proti Hullu ujala vedení až v sedmé dodatečné minutě nad rámec prvního poločasu, kdy se prosadil kanonýr Diego Costa. Poločas se protáhl kvůli dlouhému ošetřování obránce Hullu Ryana Masona, který se srazil hlavou s Garym Cahillem a musel dostat i kyslíkovou masku.

Zatímco Mason byl odnesen na nosítkách a musel střídat, Cahill ve hře pokračoval a devět minut před koncem zpečetil výhru Chelsea hlavičkou po přímém kopu Cesca Fábregase.

"Chelsea se daří, vyhrává jeden zápas za druhým, a proto je tam, kde je. Mají to ve svých rukách. My musíme vyhrávat, abychom měli šanci je stáhnout. V tuto chvíli jsou favoriti, mají náskok, ale ještě s nimi hrajeme, tak uvidíme. Chtělo by to obrat je o body, ale do tohoto souboje nás ještě čekají dva jiné zápasy, které potřebujeme zvládnout," řekl Čech, který dříve chytal právě za Chelsea.

Fotbalisté Leicesteru prohráli v Southamptonu 0:3. Obhájce titulu ztratil body v šestém z posledních sedmi zápasů. Už po 22 kolech inkasoval více branek než za celou loňskou mistrovskou sezonu.

Leicester tak pokračuje v nepovedené obhajobě. S 21 body z úvodních 22 zápasů vyrovnal nejhorší výkon úřadujícího mistra v historii soutěže, který drží ze sezony 1962/63 Ipswich Town.

Southampton dal poprvé v sezoně dva góly v prvním poločase díky trefám Jaye Rodrígueze a Jamese Warda-Prowse, který se prosadil po 22 zápasech. V závěru ještě z penalty zvýšil Dušan Tadič, který na domácím hřišti ukončil roční čekání na gól.

Anglická fotbalová liga - 22. kolo:

Southampton - Leicester 3:0 (26. Ward-Prowse, 39. Rodríguez, 85. Tadič z pen.), Arsenal - Burnley 2:1 (59. Mustafi, 90.+8 Sánchez z pen. - 90.+3 Gray z pen.), Chelsea - Hull 2:0 (45.+7 Diego Costa, 81. Cahill).

Tabulka:

1. Chelsea 22 18 1 3 47:15 55 2. Arsenal 22 14 5 3 50:23 47 3. Tottenham 22 13 7 2 45:16 46 4. Liverpool 22 13 6 3 51:27 45 5. Manchester City 22 13 4 5 43:28 43 6. Manchester United 22 11 8 3 33:21 41 7. Everton 22 10 6 6 33:23 36 8. West Bromwich 22 9 5 8 30:28 32 9. Stoke 22 7 7 8 28:34 28 10. West Ham United 22 8 4 10 29:36 28 11. Southampton 22 7 6 9 22:26 27 12. Bournemouth 22 7 5 10 32:39 26 13. Burnley 22 8 2 12 24:33 26 14. Watford 22 6 6 10 25:38 24 15. Leicester 22 5 6 11 24:37 21 16. Middlesbrough 22 4 8 10 18:25 20 17. Swansea 22 5 3 14 26:51 18 18. Crystal Palace 22 4 4 14 30:41 16 19. Hull 22 4 4 14 20:47 16 20. Sunderland 22 4 3 15 20:42 15