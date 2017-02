Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka vstoupili do prvoligového jara domácí bezbrankovou remízou s Jabloncem. Severočeši v zápase 17. kola nevyužili téměř dvacet minut dlouhou početní výhodu, neboť soupeř dohrával bez vyloučeného Vlastimila Daníčka. Slovácko si připsalo už pátý nerozhodný výsledek na svém hřišti v sezoně.

Úvodní půlhodinu oba celky nabízely fotbal bez vzruchu a brankových šancí. Jablonec měl mírnou územní převahu, ke slibnějšímu zakončení se ale za celý úvodní poločas nedostal. Domácí tým přecházel do protiútoků kombinační souhrou, rovněž tato snaha dlouho k ničemu nevedla.

Až v závěru poločasu převzali svěřenci trenéra Levého iniciativu. První možnost k zakončení si vypracoval ve 37. minutě Tetteh, jehož střelu stačil v poslední chvíli srazit ve skluzu stoper Pernica. O šest minut později prošel obranou soupeře Navrátil, po jehož přihrávce Koného přízemní střela těsně minula tyčku.

Také po změně stran měli režii zápasu ve svých rukou domácí fotbalisté. Hned po přestávce prošel po pravé straně aktivně hrající Navrátil. Jeho tečovanou střelu vytlačil Hrubý nad břevno. Obraně Severočechů dělal velké problémy technicky dobře vybavený ghanský středopolař Tetteh, jenž několikrát důkladně prověřil jabloneckého brankáře.

Hosté poprvé vážněji zahrozili až po hodině hry. Po centru Zeleného z levé strany stačil Doležalovu hlavičku vyrazit gólman Heča. Kritický okamžik pro Slovácko přišel v 72. minutě, kdy se snažil Daníček skluzem odebrat míč Pospíšilovi. Rozhodčí Houdek zákrok posoudil hned červenou kartou a protestující kouč Levý musel opustit trenérskou lavičku a zbytek zápasu sledoval z tribuny.

V závěru utkání už měl Jablonec výraznou územní převahu, kterou však gólově nevyužil. V 84. minutě měl nejblíže ke skórování střídající Diviš, ale proti bývalému týmu se neprosadil a přízemní křížnou střelou těsně minul tyčku. V nervózním závěru už Slovácko remízu udrželo.

Hlasy po utkání:

Stanislav Levý (trenér Slovácka): "Pokud bych chtěl říci, co si myslím, tak už nemůžu dále trénovat. Hlavně mě mrzí, jakým způsobem utkání proběhlo. Před zápasem jsme si předsevzali, že po dobré přípravě chceme získat tři body. Šli jsme za nimi cílevědomě až do 72. minuty. I když v prvním poločase jsme měli několik zbytečných ztrát a nedostali soupeře pod tlak. Ve druhém poločase bylo už jen jedno mužstvo, které chtělo vyhrát. To jsme byli my. Bod je samozřejmě málo, ale na druhou stranu si cením, jakým způsobem k zápasu mužstvo přistoupilo. Za to si zaslouží velký kompliment. Výborně zachytal brankář Jablonce, nás podržel Heča také."

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Zápas nesl všechny znaky prvního jarního kola. Byl to velký boj více než fotbal. Oběma týmům, které jsou sousedy v tabulce, šlo o hodně. Utkání bylo z mého pohledu vyrovnané. Slovácko mělo více ze hry, vytvořilo si šance. Nám výborně zachytal brankář Hrubý. Ve druhé půli, když byl vyloučen Daníček, jsme získali v početní výhodě převahu. Vytvořili jsme si příležitosti my. Nechci říci, že byla dělba bodů zasloužená. Domácí možná měli více šancí než my. Takový je fotbal. My si vezeme bod po těžké práci, kterou jsme museli odvést."

1. FC Slovácko - FK Jablonec 0:0

Rozhodčí: Houdek - Hrabovský, Pospíšil. ŽK. Koné, Tetteh - Doležal. ČK: 72. Daníček (Slovácko). Diváci: 3445.

Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski - Navrátil (83. Biolek), Daníček, Havlík, Tetteh - Koné. Trenér: Levý.

Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Zelený - Jiráček, Považanec (59. Trávník) - Mehanovič (87. Kubista), Pospíšil, Mihálik (65. Diviš) - Doležal. Trenér: Klucký.